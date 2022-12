Duas pessoas acusadas de 'ameaças terroristas' contra comunidade judaica em NY

A Justiça de Nova York acusou dois homens de proferir "ameaças terroristas" contra a comunidade judaica de Manhattan, em meio a uma crescente onda antissemita, anunciou nesta quarta-feira (7) a promotoria.

Os dois homens são Christopher Brown e Matthew Mahrer, que em 18 de novembro foram detidos em Nova York por posse de armas com o suposto intuito de atacar integrantes da comunidade judaica nova-iorquina.

Durante uma busca na residência de um dos acusados, a polícia apreendeu uma faca, uma pulseira com uma suástica e uma balaclava da mochila de Brown, além de uma arma de fogo, um carregador e 19 cartuchos de outra mochila pertencente a Mahrer.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"Uma terrível tragédia foi evitada por meio de diligência, trabalho árduo e coordenação entre meu escritório e nossos parceiros das forças de ordem locais, estaduais e federais", disse o promotor distrital Alvin Bragg em um comunicado.

Em 18 de novembro, Brown postou várias mensagens ameaçadoras em sua conta no Twitter, incluindo: "Vou perguntar a um padre se devo me casar ou atirar em uma sinagoga e morrer" e "Desta vez vou fazer isso de verdade".

Brown supostamente teria pago US$ 650 a Mahrer para adquirir uma arma de fogo no estado da Pensilvânia, que foi apreendida na busca do apartamento.

Os dois homens foram acusados pela Suprema Corte de Nova York de uma acusação de conspiração em quarto grau, duas acusações de posse ilegal de armas em segundo grau, uma acusação de posse ilegal de armas em terceiro grau e uma acusação de posse ilegal de armas de fogo.

Brown também é acusado de ameaça terrorista, fazer uma ameaça terrorista como crime de ódio e posse criminosa de arma em quarto grau.

"O aumento de ataques e ameaças antissemitas não pode e não será tolerado", disse Bragg.

O prefeito da cidade, o democrata Eric Adams, também denunciou recentemente as ameaças contra a comunidade judia. "A mensagem é clara: o antissemitismo não tem lugar na cidade de Nova York", afirmou recentemente no Twitter.

Segundo a Liga Antidifamação, no ano passado houve 2.717 incidentes antissemitas no país, 34% a mais que no ano anterior, o maior número desde 1979, quando este tipo de agressão começou a ser registrado oficialmente. Destes, pelo menos 416 incidentes - incluindo 51 ataques - ocorreram em Nova York, que lidera a lista no país, segundo a organização.

af/llu/am/mvv

Tags