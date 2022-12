Comunicado do Business Wire :Wemade Co., Ltd.

A Wemade irá realizar um Teste Beta Fechado (CBT) global para MMORPG MIR M durante quatro dias, de 8 a 11 de dezembro.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20221207005385/pt/

MIR M Global CBT opens from Dec 8 to Dec 11. (Graphic: Business Wire)

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O download preliminar estará disponível a usuários em todo o mundo no dia 7. A versão móvel pode ser baixada no Google Play e a versão para PC no site oficial mundial do jogo eletrônico.

O MIR M é um sucessor legítimo do IP 'MIR', que foi restaurado mediante uma interpretação contemporânea do jogo eletrônico original, 'Legend of MIR 2', e uma continuação do 'MIR 4' que trouxe o frenesi dos jogos blockchain a todo o mundo.

Os primeiros objetivos do teste são inspecionar a capacidade de jogo e a estabilização do sistema em preparação ao lançamento simultâneo do serviço em cerca de 170 países e em 12 idiomas. Após o lançamento oficial do jogo eletrônico, o tokennomics MIR M, composto pelo token de governança "DOGMA" e pelo token do jogo "DRONE", será revelado na WEMIX PLAY.

Os participantes do teste podem experimentar os principais recursos do jogo MIR M, como 'Mandala', um sistema de crescimento exclusivo através do qual os jogadores podem criar estatísticas segundo suas escolhas e profissões especializadas, 'Batalha Tempestuosa' e 'Guerra de Clãs', as ferozes batalhas em grande escala, e 'Movimento de Grade Isométrica', que serve como um núcleo de táticas e estratégias com uso de recursos topográficos.

Todos os participantes do teste irão receber uma gama de itens, como 'Feníxaro Amarelo', um item de edição limitada que pode ser utilizado no jogo eletrônico quando o serviço oficial for aberto.

A inscrição prévia mundial para o MIR M foi aberta em novembro. Para participantes da inscrição prévia, diversos eventos foram organizados, incluindo a chance de ganhar "DOGMA" e "DRONE" ao concluir os desafios, além de brindes especiais.

Acesse o site oficial do MIR M para obter mais detalhes sobre o beta fechado ou fazer a inscrição prévia para o lançamento oficial.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20221207005385/pt/

Contato

Wemade Co., Ltd. (112040: KOSDAQ) Yeonghyun Lee, Gerente de Relações Públicas yeonghyun@wemade.com

© 2022 Business Wire, Inc. Aviso: Este comunicado de imprensa não é um documento produzido pela AFP. A AFP não será responsável por este conteúdo. Para mais informações, por favor entre em contato com as pessoas ou entidades mencionadas no comunicado.

Tags