Comunicado do Business Wire :Thales

A Thales anunciou hoje o lançamento de sua integração do CipherTrust Cloud Key Manager com o AWS External Key Store, um recurso do AWS Key Management Service anunciado no AWS re:Invent 2022. Após um aumento do apelo por controles soberanos aprimorados em meio a crescentes requisitos regulatórios, a integração permite que as organizações mantenham o controle de suas chaves de criptografia ao migrar seus dados confidenciais para a nuvem AWS.

Desenvolvido com a Thales desde a sua criação, o AWS External Key Store, combinado com o CipherTrust Cloud Key Manager oferece às organizações que buscam mover cargas de trabalho críticas para a nuvem uma maneira de manter o controle soberano de dados confidenciais durante toda a jornada de transformação digital.

"Mantivemos uma forte colaboração técnica com a Thales no desenvolvimento da especificação do AWS External Key Store desde o início, em parte devido à sua longa experiência no desenvolvimento de módulos de segurança de hardware e serviços de gerenciamento de chaves", disse Ken Beer, gerente geral de serviço de gerenciamento de chaves da AWS. "A nuvem virou um ponto crítico de operação em todas as empresas, e nossa experiência combinada fornece uma maneira de ajudar as organizações a atender a necessidades específicas e saber que estão obtendo os melhores controles de segurança do setor no processo".

De acordo com o Thales 2022 Cloud Security Study, criptografia é a escolha número um para proteger dados na nuvem. No entanto, apenas cerca de um terço (29%) dos entrevistados relatam controle total de suas chaves para dados criptografados na nuvem. A criptografia controlada pelo usuário e o gerenciamento de chaves em TI híbrida são salvaguardas essenciais para impor a soberania digital em um mundo moderno orientado por dados, regido por mandatos de conformidade de privacidade, setores regulamentados ou recomendações gerais de segurança de TI, como o Modelo de Responsabilidade Compartilhada e a Diretiva NIS2.

O CipherTrust Cloud Key Manager garante que os clientes do AWS External Key Store possam satisfazer esses requisitos regulatórios com urgência, aproveitando métodos fortes de criptografia e segurança de dados que permitem que as organizações os gerenciem separadamente do provedor de serviços de nuvem. Essa proteção, também conhecida como Hold Your Own Key (HYOK), permite que as organizações mantenham a propriedade da chave separada do armazenamento de dados na nuvem.

"As diferentes regulamentações de proteção de dados entre os países apresentaram um desafio para as organizações globais que migram para a nuvem", disse Heleen Herselman,vice-presidente da AWS Powerhouse na T-Systems Cloud Service ."O CipherTrust Cloud Key Manager simplifica esse desafio e nos garante permanecer em conformidade e aproveitando todos os benefícios de contar com serviços de nuvem. A capacidade de se apoiar na solução da Thales tornou-se especialmente importante, à medida que nós e outras organizações dependemos cada vez mais de ambientes multinuvem."

O CipherTrust Cloud Key Manager é uma solução de gerenciamento do ciclo de vida de chaves de criptografia multinuvem líder do setor, que oferece suporte a todos os principais provedores de serviços de nuvem pública. Com um aumento acentuado na adoção de várias nuvens, essa solução permite que os usuários centralizem o gerenciamento de chaves em todas as nuvens.

"Esta é a primeira integração no mercado a resolver um grande ponto problemático para os clientes de nuvem da AWS: como utilizar dados protegidos na nuvem da AWS e, ao mesmo tempo, reter chaves de criptografia fora da nuvem", disse Todd Moore, vice-presidente de produtos de criptografia da Thales . "Como líder do setor em soluções de gerenciamento de chaves, estamos orgulhosos de oferecer uma solução de criptografia que fornece a capacidade de manter o controle externo de chaves e operações criptográficas usando essas chaves.O CipherTrust Cloud Key Manager está na vanguarda da soberania digital avançada.Continuaremos a introduzir recursos de segurança e conformidade de ponta apoiando as organizações em suas jornadas de transformação digital".

A integração CipherTrust Cloud Key Manager da Thales para o AWS External Key Store já está disponível. Para mais informações, visite nosso site.

Sobre a Thales

Thales (Euronext Paris: HO) é líder global em tecnologias avançadas, investindo em inovações digitais e de "deep tech" - conectividade, big data, inteligência artificial, segurança cibernética e tecnologias quânticas - para construir um futuro confiante crucial para o desenvolvimento de nossas sociedades. O Grupo fornece aos seus clientes - empresas, organizações e governos - nos domínios da defesa, aeronáutica, espaço, transporte e identidade digital e segurança - soluções, serviços e produtos que os ajudam a cumprir o seu papel crítico, sendo a consideração pelo indivíduo a força motriz por trás de todas as decisões.

Com 81 mil funcionários em 68 países, o Grupo gerou vendas de EUR 16,2 bilhões em 2021.

Thales Group Security

