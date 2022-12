Comunicado do Business Wire :Sintavia, LLC and Lockheed Martin Corporation

A Lockheed Martin Corporation, (NYSE: LMT), e a Sintavia, LLC, anunciaram hoje uma colaboração para expandir a pesquisa de oportunidades de manufatura aditiva (AM) de metais como uma alternativa para peças fundidas e forjadas. A AM, também conhecida como impressão 3D, tem a capacidade de melhorar a eficiência nas cadeias de suprimentos de fundição e forja existentes e fornecer peças com um nível mais alto de detalhes e maiores oportunidades de design.

A Sintavia é fornecedora de AM para a Lockheed Martin, apoiando vários programas na fabricação e produção de peças aditivas de metal. A nova colaboração vai explorar áreas adicionais de tecnologia AM, incluindo fusão a laser em leito de pó, deposição induzida por feixe de elétrons e manufatura aditiva por fricção.

Esse relacionamento melhorado se baseia na iniciativa chamada "AM Forward", anunciada em maio pelo presidente dos EUA, Joe Biden - um pacto voluntário destinado a fortalecer as cadeias de suprimentos do país, apoiando a adoção e implementação de AM por fornecedores locais.

"A Sintavia e a Lockheed Martin estão comprometidas em melhorar a capacidade, agilidade e competitividade da base de fornecimento industrial de defesa", disse Brian Neff, fundador e CEO da Sintavia. "Nossa parceria com a Lockheed Martin busca identificar e simplificar as ineficiências de fabricação, especificamente na produção de estruturas cruciais para a aviação."

"A colaboração da Lockheed Martin com a Sintavia demonstra nossa dedicação à campanha 'AM Forward' do governo dos EUA na redução dos custos operacionais gerais e no fortalecimento de nossa cadeia de suprimentos doméstica. Esforços que estão alinhados com nossa visão de segurança do século 21", disse David Tatro, vice-presidente de Transformação do Processo Operacional da Lockheed Martin.

Sobre a Lockheed Martin

Com sede em Bethesda, Maryland (EUA), a Lockheed Martin Corporation é uma empresa global aeroespacial e de segurança que emprega aproximadamente 114 mil pessoas no mundo inteiro e está envolvida principalmente na pesquisa, design, desenvolvimento, fabricação, integração e manutenção de sistemas, produtos e serviços de tecnologia avançada. Siga @LMNews no Twitter para saber os últimos anúncios e notícias da empresa.

Sobre a Sintavia

A Sintavia projeta e imprime em 3D sistemas avançados de propulsão e termodinâmica para clientes da indústria aeroespacial e de defesa. Membro fundadora da Additive Manufacturer Green Trade Association, a Sintavia está comprometida com os mais altos padrões de qualidade do setor e possui várias acreditações Nadcap e outras no campo aeroespacial. Para mais informações, acesse http://www.sintavia.com.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20221206006047/pt/

Contato

Assessoria de Imprensa da Lockheed Martin: Kaleb Bennett, representante de Comunicação, +1 202-247-6697, kaleb.m.bennett@lmco.com Assessoria de Imprensa da Sintavia, LLC: Lindsay Lewis, diretora de Estratégia Corporativa, +1 954-474-7800,LLewis@sintavia.com

