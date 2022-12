Comunicado do Business Wire :IQM

A IQM Quantum Computers (IQM), líder europeia na construção de computadores quânticos supercondutores, e a Keysight Technologies, principal provedora de soluções avançadas de design e validação para ajudar a acelerar inovação a fim de conectar e proteger o mundo, assinaram um Memorando de Entendimento (MoU, Memorandum of Understanding) para pesquisar o desenvolvimento de uma solução de computação quântica para possibilitar computação de alto desempenho (HPC, high-performance computing) no local.

Com essa colaboração, ambas as empresas potencializarão suas respectivas especialidades em computação quântica e sistemas de controle para estudar o desenvolvimento de computadores quânticos dimensionáveis no local que possam permitir que cientistas e pesquisadores aproveitem o poder quântico em aplicações de HPC.

A Keysight traz sua expertise em infraestrutura para a colaboração com o primeiro sistema de controle quântico (QCS, quantum control system) completamente digital do mundo, software para fluxo de trabalho de automação de projetos eletrônicos (EDA, electronic design automation), bem como as melhores ferramentas de diagnóstico de erros, mitigação e compilação quântica.

"Nossa meta é fornecer várias soluções aos nossos clientes e usuários em potencial globalmente, e esta parceria exclusiva com a Keysight nos permitirá criar uma solução líder no setor para sistemas de computação quântica no local compatível com HPC", afirmou o Dr. Peter Eder, chefe de parcerias da IQM Quantum Computers. "Com nossa forte posição como líder europeu em computação quântica supercondutora, continuaremos aproveitando nossa expertise para promover soluções no setor e desenvolver o ecossistema."

"Estamos contentes de fechar a parceria com a IQM para entregar uma solução de computação quântica no local que seja líder do setor, a fim de possibilitar fluxos de trabalhos científicos em computação de alto desempenho", afirmou Dr. Eric Holland, diretor de iniciativas de crescimento estratégico do grupo Soluções de Engenharia Quântica (QES, Quantum Engineering Solutions) da Keysight. "Com o amplo alcance global da Keysight e seu histórico de produtos de alto desempenho e uma sólida equipe na área quântica, junto com a reputação e o pedigree da IQM, é possível criar uma solução quântica conjunta no local para possibilitar computação científica."

Sobre a Keysight Technologies

A Keysight fornece soluções avançadas de design e validação que ajudam a acelerar a inovação para conectar e proteger o mundo. A dedicação da Keysight à velocidade e precisão se estende aos insights e análises impulsionados por software que levam os produtos tecnológicos do amanhã mais rapidamente ao mercado durante todo o ciclo de vida de desenvolvimento, com simulação de design, validação de protótipos, testes automatizados de software, análise de fabricação e otimização de desempenho de rede e visibilidade em ambientes empresariais, de provedores de serviços e na nuvem. Nossos clientes abrangem os ecossistemas internacionais de comunicações e industrial, aeroespacial e de defesa, automotivo, de energia, de semicondutores e mercados eletrônicos em geral. A Keysight gerou receitas de $4,9 bilhões no ano fiscal de 2021. Para mais informações sobre a Keysight Technologies (NYSE: KEYS), acesse nosso site em www.keysight.com.

Sobre a IQM Quantum Computers

A IQM é líder pan-europeia na construção de computadores quânticos. A IQM fornece computadores quânticos no local para centros de supercomputação e laboratórios de pesquisa, e oferece acesso completo a seu hardware. Para clientes industriais, a IQM oferece vantagem quântica através de uma abordagem exclusiva de design colaborativo específico à aplicação. A IQM está desenvolvendo o primeiro computador quântico comercial de 54 qubit da Finlândia com a VTT, e um consórcio liderado pela IQM (Q-Exa) também está desenvolvendo um computador quântico na Alemanha. Esse computador será integrado a um supercomputador HPC para criar um acelerador quântico para futuras pesquisas científicas. A IQM tem mais de 200 colaboradores com escritórios em Paris, Madri, Munique e Espoo.

Contato

