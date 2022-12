Comunicado do Business Wire :ESF Seafood

ESF Seafood anunciou a transição de sua planta de processamento de camarão para energia renovável. A entrada em operação da primeira etapa de uma micro-rede de energia solar é o resultado de um esforço de desenvolvimento de três anos direcionado à redução das emissões de carbono e custos de energia da ESF Seafoods. A ESF irá substituir mais de 60% de suas necessidades de energia por eletricidade solar durante 2023 e terá 100% de processamento neutro em carbono até o fim de 2024.

Gerardo Tomé, Presidente da ESF Seafood observou, "Colher, processar e congelar camarão em um clima tropical requer uma quantidade muito significativa de energia. O sul de Honduras é um local ideal para captar energia solar devido à alta classificação fotovoltaica (PVOUT) da área e podemos utilizar o espaço do telhado de nossa planta para instalar painéis solares, o que reduz a necessidade de uso adicional de terra. Uma lei recentemente aprovada para medidores bidirecionais comerciais aumenta a lucratividade da geração de energia adicional, que nos permite fornecer o excedente de volta à rede nacional durante os períodos sem pico."

Ivan Clements, Diretor da ESF Seafood declarou, "Reduzir emissões de carbono é um objetivo crucial para nossos clientes em todo o mundo. Seremos a primeira planta de processamento de camarão a migrar para energia renovável; reduziremos nossa pegada de carbono em mais de 2.000 toneladas em 2023 e temos um plano claro para obter o status de carbono neutro. Assumir uma posição de liderança em sustentabilidade e segurança energética irá ajudar a garantir o sucesso em curso de nossos negócios em Honduras e continuar fornecendo a nossos clientes camarão de alta qualidade e valor agregado bem como bons empregos a nosso pessoal."

SOBRE A ESF SEAFOOD -A ESF Seafood foi fundada em 2012 para fornecer o melhor camarão a clientes exigentes em todo o mundo que valorizam investimentos em segurança alimentar, sustentabilidade, qualidade premium, comércio ético e certificações reconhecidas a nível internacional, incluindo SEDEX, ASC e a classificação BRCGS AA+.

A planta de 11.700 m2 da ESF Seafood possui amplas capacidades de produção de camarão com valor agregado IQF, bem como opções de congelamento rápido / congelamento de salmoura e 4,5 milhões de libras de armazenamento a frio. A localização da ESF Seafood no sul de Honduras, com sua força de trabalho qualificada e experiente, é ideal para agregar valor ao camarão de qualidade e garantir entrega rápida a vários locais em todo o mundo com uso de portos no Pacífico e no Atlântico.

Gerardo Tomé ESF Seafood Tel.: + 504 9990 3733 E-mail: gtome@esfseafood.com

