Comunicado do Business Wire :Boomi

Boomi?, líder em conectividade inteligente e automação, anunciou hoje que nomeou Steve Lucas como diretor executivo. Lucas ingressou na Boomi vindo da iCIMS e traz mais de 27 anos de experiência em software empresarial. Ele sucede David Meredith, que deixou o cargo para se dedicar a outros interesses.

Lucas tem experiência significativa na liderança e operação de algumas das empresas de software mais inovadoras do mundo. Antes de passar três anos transformando a iCIMS em uma empresa de nuvem de talentos de primeira linha, Lucas ocupou funções executivas na Adobe, Marketo, SAP e Salesforce. Como diretor executivo da Marketo, Lucas implementou uma expansão significativa de produtos e crescimento da plataforma, levando à aquisição da empresa pela Adobe por US$ 4,75 bilhões.

"Passei mais de duas décadas construindo e desenvolvendo empresas de software, e a necessidade de integração em toda a empresa nunca foi tão clara ou crucial", disse Lucas. "A Boomi é uma das poucas plataformas de escala independentes e nativas de nuvem que permite maior automação e eficiência em toda a organização, ajudando as equipes a compreender, compartilhar e otimizar dados de formas mais rápidas e melhores. Estou na expectativa de fazer parceria com a equipe para crescer e expandir nossa plataforma para benefício de nossos clientes."

A entrada de Lucas coincide com um momento de grande impulso na Boomi. Em julho, a empresa definiu um recorde do setor para a maior base de clientes entre os fornecedores de plataformas de integração, sendo que recentemente triplicou a taxa de crescimento de novas reservas ano após ano. A empresa também recebeu três executivos de classe mundial em seu conselho: Mark Fields, ex-diretor executivo da Ford Motor Company, Larry Quinlan, ex-diretor executivo da Deloitte, e Janine Seebeck, diretora executiva da BeyondTrust.

"Durante o ano passado, a Boomi investiu em inovação de produtos, intensificou suas capacidades em áreas como automação e aprofundou sua presença em mercados novos e existentes em todo o mundo", disseram Brian Decker e Andrew Kowal, da Francisco Partners. "À medida que a empresa prossegue em seu forte crescimento, é o momento certo de fazer a transição da liderança para Steve, que tem um histórico estabelecido de construção e ampliação de negócios inovadores de software."

"Steve é um executivo talentoso, conhecido por sua liderança dinâmica, experiência operacional distinta e fortes capacidades de construção de cultura. Com sua orientação, estamos confiantes de que a equipe da Boomi continuará prosperando", prosseguiram Art Heidrich e Nehal Raj da TPG. "Também desejamos reconhecer e agradecer a David por suas fortes contribuições à Boomi."

"Estou profundamente orgulhoso de que a equipe da Boomi conquistou, desde o crescimento recorde de clientes até os inúmeros reconhecimentos do setor, que são uma comprovação da força do produto e das pessoas da Boomi", disse Meredith.

Como uma empresa internacional de software como serviço (SaaS) líder na categoria, a Boomi promove uma crescente comunidade de mais de 100.000 membros e uma das maiores matrizes de integradores de sistemas globais (GSIs) no espaço de plataforma de integração como serviço (iPaaS). A empresa impulsiona uma rede mundial de cerca de 800 parcerias, incluindo Accenture, Deloitte, SAP e Snowflake; e trabalha com os maiores provedores de serviços em nuvem hyperscaler, incluindo Amazon Web Services, Google e Microsoft, entre outros.

Recentemente incluída nas listas da Deloitte Technology Fast 500? e Inc. 5000 como uma das empresas de tecnologia mais inovadoras e de crescimento mais rápido da América, a Boomi também ganhou dois Prêmios Internacionais Stevie® como Empresa do Ano e Inovação de Produtos; o Prêmio Gold Globee® na categoria de Plataforma como Serviço (PaaS); o Prêmio Mérito de Tecnologia na categoria de Serviços em Nuvem; o Prêmio Stratus como Líder Global em Computação em Nuvem 2022 e a prestigiada classificação 5 estrelas no Guia de Programas de Parcerias CRN, uma lista definitiva dos programas mais notáveis de fornecedores de tecnologia de liderança no setor que fornecem produtos inovadores e serviços flexíveis através do canal de TI. A Boomi também ganhou diversos prêmios por ser um empregador de escolha, incluindo uma lista recente como um dos Melhores Locais de Trabalho da Inc. Magazine.

Sobre a Boomi

A Boomi visa tornar o mundo um lugar melhor ao conectar todos a tudo, em qualquer lugar. Como pioneira da plataforma de integração com base em nuvem como serviço (iPaaS) e agora uma empresa internacional de software como serviço (SaaS) líder na categoria, a Boomi oferece a maior base de clientes entre os fornecedores de plataformas de integração e uma rede mundial de cerca de 800 parcerias, incluindo Accenture, Capgemini, Deloitte, SAP e Snowflake. Organizações mundiais recorrem à plataforma premiada da Boomi para descobrir, gerenciar e orquestrar dados, enquanto conectam aplicativos, processos e pessoas para obter resultados mais rápidos e melhores. Para mais informação, acesse http://www.boomi.com.

