Comissão Europeia anuncia novas sanções à Rússia

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, anunciou nesta quarta-feira, 7, o nono pacote de sanções contra a Rússia, novos controles e restrições à exportação, incluindo em produtos químicos importantes, componentes eletrônicos e de tecnologia da informação que possam ser usados na guerra da Rússia na Ucrânia. Ainda, o bloco pretende cortar o acesso russo a drones e veículos aéreos não tripulados, de forma a proibir as exportações de motores de drones à Rússia e a países terceiros, como o Irã.

Também no pacote, a União Europeia pretende adicionar 200 indivíduos e entidades à lista de sanções, incluindo as Forças Armadas russas, três bancos do país e oficiais e empresas de defesa.

Por fim, Ursula von der Leyen anuncia que a sanção tirará quatro canais oficiais russos do ar. "Propomos mais medidas econômicas contra o setor de energia e mineração, incluindo a proibição de novos investimentos em mineração na Rússia", destacou, no vídeo publicado em suas redes sociais.

