Agentes de fronteiras britânicos anunciam greve durante as festas de fim de ano

Os agentes de fronteira que controlam os passaportes em vários aeroportos britânicos estarão em greve durante as festas de fim de ano, anunciou o sindicato dos funcionários públicos PCS nesta quarta-feira (7), alertando que os viajantes podem enfrentar sérios transtornos.

Os guardas de fronteira votaram pela greve de oito dias entre 23 e 31 de dezembro, anunciou o secretário-geral do sindicato dos Serviços Públicos e Comerciais (PCS), Mark Serwotka.

Outros filiados do PCS em setores do governo, como administração de rodovias ou o Ministério do Trabalho, já anunciaram recentemente greves para exigir melhores salários em um contexto de inflação histórica que tem causado uma grave crise no custo de vida.

"O governo pode parar essas greves amanhã se colocar dinheiro na mesa", disse Serwotka em entrevista coletiva em Londres.

Os membros do PCS estão "desesperados", disse ele, chamando a proposta do aumento salarial de 2% de insuficiente.

O sindicato prometeu intensificar as ações em 2023 caso a situação não seja resolvida.

Nos últimos meses, o Reino Unido viu um acúmulo de greves por reivindicações salariais em setores que vão desde trabalhadores ferroviários e enfermeiros a funcionários de ambulâncias e professores.

