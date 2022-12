AGENDA INTERNACIONAL DE QUINTA-FEIRA, 8 DE DEZEMBRO DE 2022 ATÉ QUARTA-FEIRA, 14 DE DEZEMBRO DE 2022

A hora e a data dos eventos são expressas em horário de Brasília. Para cobertura e eventos dominantes, por gentileza consultar nossa pauta de matérias previstas, enviada diariamente.

(+) Evento adicionado nas últimas 24 horas

(*) Evento atualizado nas últimas 24 horas

QUINTA-FEIRA, 8 DE DEZEMBRO DE 2022

América

MONTREAL (Canadá) - Conferência da Biodiversidade da ONU, denominada COP 15 - (até 19)

(*) ESTADOS UNIDOS - Netflix lança série documentário 'Harry & Meghan', sobre duque e duquesa de Sussex -

LOS ANGELES (Estados Unidos) - Julgamento de Harvey Weinstein por agressão sexual e estupro de cinco mulheres - (até 9 de Dezembro)

CARACAS (Venezuela) - Negociações de paz entre o governo colombiano e a guerrilha do ELN - (até 10 de Dezembro)

WILMINGTON (Estados Unidos) - Julgamento de Elon Musk, sobre reclamação de acionista da Tesla de que Musk recebeu remuneração injustificada - (até 31 de Dezembro)

NAÇÕES UNIDAS (Estados Unidos) - Sessão da Assembleia Geral da ONU sobre os 40 anos desde a adoção da Convenção sobre o Direito do Mar - (até 9)

(*) RIO DE JANEIRO (Brasil) - 2ª previsão da safra - 09H00

(*) RIO DE JANEIRO (Brasil) - Produção Agrícola - 09H00

Europa

BRUXELAS (Bélgica) - Ministros do Interior da UE se reúnem sobre o alargamento do espaço Schengen e rota de migração dos Bálcãs Ocidentais -

PARIS (França) - Julgamento de apelação de Ayoub El-Khazzani, condenado à prisão perpétua por ataque frustrado a bordo de um trem Thalys em 2015 - (até 9 de Dezembro)

MUNIQUE (Alemanha) - Julgamento de fraude do ex-CEO da empresa de pagamentos Wirecard, Markus Braun (data a confirmar) - 06H00

PARIS (França) - Processo sobre o atentado de Nice, que deixou 86 mortos e 400 feridos no Passeio dos Ingleses em 14 de julho de 2016 - (até 13 de Dezembro)

MANCHESTER (Reino Unido) - Julgamento esperado da enfermeira Lucy Letby, acusada de assassinato de oito bebês e tentativa de assassinato de outros 10 - (até 30 de Abril 2023)

GENEBRA (Suíça) - Nona Conferência de Revisão da Convenção de Armas Biológicas da ONU - (até 16 de Dezembro)

RZESZÓW (Polónia) - Reunião de representantes de organizações internacionais, instituições e ONGs sobre o apoio à Ucrânia - (até 9)

(+) MOSCOU (Rússia) - Coletiva semanal do Ministério das Relações Exteriores da Rússia -

GENEBRA (Suíça) - Relatório Mundial da Malária da OMS 2022 - 09H00

(+) ROMA (Itália) - Papa Francisco presta homenagem à Imaculada Conceição na Escadaria Espanhola - 13H00

Oriente Médio e África do Norte

RIADE (Arábia Saudita) - Visita do presidente chinês Xi Jinping - (até 9)

Ásia-Pacífico

TAIWAN - Visita de delegação de seis deputados australianos -

MANILA (Filipinas) - Relatora especial da ONU sobre venda e exploração sexual de crianças realiza coletiva de imprensa - 03H00

PEQUIM (China) - Dados da inflação de novembro - 23H30

África

(+) LUANDA (Angola) - Cúpula da Organização dos Estados da África, do Caribe e do Pacífico (OACPS) - (até 10)

SEXTA-FEIRA, 9 DE DEZEMBRO DE 2022

Mundo

MUNDO - Dia Internacional Anticorrupção -

MUNDO - Dia Internacional de recordação das Vítimas do Crime de Genocídio e da Prevenção deste Crime -

América

RIO DE JANEIRO (Brasil) - Inflação / IPCA - 09H00

NOVA YORK (Estados Unidos) - Crânio de tiranossauro rex (T. rex) no leilão da Sotheby's - 23H00

Europa

BISHKEK (Quirguistão) - Presidente da Rússia, Vladimir Putin, participa do Conselho Econômico Supremo da Eurásia -

MOSCOU (Rússia) - Dados de inflação e desemprego de novembro -

LONDRES (Reino Unido) - 30º aniversário do anúncio da separação do rei Charles III e sua primeira esposa, a princesa Diana -

(+) LISBOA (Portugal) - A descriminalização da eutanásia sujeita a nova votação na Assembleia da República -

OSLO (Noruega) - Laureados do Prêmio Nobel da Paz realizam coletiva de imprensa - 10H00

África

MOGADÍSCIO (Somália) - 20º aniversário do início da operação 'Restaurar a Esperança' da ONU -

DAR ES SALAAM (Tanzânia) - 61º aniversário da independência do Reino Unido -

Esportes

AR RAYYAN (Catar) - Futebol: Copa do Mundo de 2022 - Quartas de final: a confirmar x a confirmar - 13H00

LUSAIL (Catar) - Futebol: Copa do Mundo de 2022 - Quartas de final: a confirmar x a confirmar - 17H00

SÁBADO, 10 DE DEZEMBRO DE 2022

Mundo

MUNDO - Dia Mundial dos Direitos Humanos -

Europa

OSLO (Noruega) - Cerimônia de entrega do Nobel da Paz - 10H00

ESTOCOLMO (Suécia) - Cerimônia de entrega do Nobel de Literatura, Ciências e Economia - 13H00

(+) BERLIM (Alemanha) - Marcha das mulheres em solidariedade aos manifestantes no Irã - 10H00

ESTOCOLMO (Suécia) - Banquete aos prêmios Nobel - 16H00

Ásia-Pacífico

HONG KONG (China) - Sentença do magnata da mídia pró-democracia Jimmy Lai, condenado por fraude por quebra de contrato de aluguel - 00H00

Esportes

DOHA (Catar) - Futebol: Copa do Mundo de 2022 - Quartas de final: a confirmar x a confirmar - 13H00

AL KHOR (Catar) - Futebol: Copa do Mundo de 2022 - Quartas de final: Inglaterra x França - 17H00

DOMINGO, 11 DE DEZEMBRO DE 2022

América

(+) SAN DIEGO (Estados Unidos) - Cápsula Orion da Nasa pousa no Pacífico após viagem não tripulada ao redor da Lua - 15H40

Europa

REINO UNIDO - Trabalhadores do Royal Mail fazem greve por causa de salários -

Ásia-Pacífico

QUIOTO (Japão) - 25º aniversário do acordo do Protocolo de Kyoto sobre redução de gases de efeito estufa -

SEGUNDA-FEIRA, 12 DE DEZEMBRO DE 2022

América

LIMA (Peru) - Audiência para avaliar prisão do ex-presidente Alejandro Toledo, em processo de corrupção - 12H00

Europa

ROMA (Itália) - Audiência no processo por difamação interposto por Giorgia Meloni contra o jornalista Roberto Saviano -

ESTRASBURGO (França) - Reunião pública da Comissão Independente sobre Incesto e Violência Sexual Contra Crianças (Ciivise) - 13H00

África

CONACRI (Guiné) - Julgamento do massacre de 2009 será retomado -

TERÇA-FEIRA, 13 DE DEZEMBRO DE 2022

América

(+) WASHINGTON (Estados Unidos) - Presidente Joe Biden recebe a Cúpula de Líderes EUA-África - (até 15)

(+) NOVA YORK (Estados Unidos) - Leilão de cópia original da Constituição dos Estados Unidos de 1787 -

WASHINGTON (Estados Unidos) - Federal Reserve dos EUA inicia reunião de política de dois dias - (até 14)

(*) BRASÍLIA (Brasil) - Divulgação dos Atas do Copom - 09H00

Europa

(+) TÜRKMENBASY (Turcomenistão) - Presidente Serdar Berdimuhamedow, o presidente do Azerbaijão, Ilham Aliyev, e o presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, realizam cúpula trilateral - (até 14)

(+) LONDRES (Reino Unido) - Julgamento de ativistas ambientais por jogarem sopa nos 'Girassóis' de Van Gogh na National Gallery -

(+) PARIS (França) - Conferência internacional em apoio à resistência civil ucraniana -

(+) PARIS (França) - Relatório mensal da OPEP -

(+) PARIS (França) - O ministro da Economia, Bruno Le Maire, e o primeiro-ministro da Ucrânia, Denys Shmyhal, participam de conferência sobre a reconstrução da Ucrânia - 11H15

Ásia-Pacífico

(+) WELLINGTON (Nova Zelândia) - O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, faz um discurso virtual ao parlamento da Nova Zelândia - 17H00

HONG KONG (China) - Jimmy Lai e Apple Daily em julgamento sob a lei de segurança nacional -

(+) SEUL (Coreia do Sul) - Jin, vocalista do BTS, começará o serviço militar -

(+) FIJI - Eleições gerais -

África

CIDADE DO CABO (África do Sul) - Parlamento considera relatório da comissão sobre acusações de corrupção contra o presidente Cyril Ramaphosa -

Esportes

(+) LUSAIL (Catar) - Futebol: Copa do Mundo de 2022 - Semifinal: a confirmar x a confirmar - 17H00

QUARTA-FEIRA, 14 DE DEZEMBRO DE 2022

América

(+) LIMA (Peru) - Cúpula de chefes de Estado da Aliança do Pacífico -

(+) WASHINGTON (Estados Unidos) - O presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, dá uma entrevista coletiva no final da reunião do Comitê de Política Monetária - 17H30

Europa

(+) BRUXELAS (Bélgica) - Cúpula UE-ASEAN -

(+) ESTRASBURGO (França) - Cerimônia de entrega do Prémio Sakharov durante a sessão plenária do Parlamento Europeu - 09H00

(+) PARIS (França) - Leilão de livros da Sotheby's da coleção Jorge Ortiz Linares, inclui edições raras de 'Dom Quixote' -

(+) PARIS (França) - Relatório mensal de petróleo da IEA - 07H00

(+) LAUSANA (Suíça) - Julgamento do escritor de extrema direita Alain Soral, acusado de fazer comentários homofóbicos - 07H00

Ásia-Pacífico

(+) PYEONGTAEK (Coreia do Sul) - Cerimônia de ativação das Forças Espaciais dos EUA na Coreia (USFK) - 03H00

Esportes

(+) AL KHOR (Catar) - Futebol: Copa do Mundo de 2022 - Semifinal: a confirmar x a confirmar - 17H00

