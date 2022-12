Vídeo de Eto'o agredindo 'youtuber' viraliza nas redes

Um vídeo que flagra o ex-jogador camaronês Samuel Eto'o dando uma joelhada em um 'youtuber' argelino viralizou nesta terça-feira nas redes sociais.

As imagens mostram o atual presidente da Federação Camaronesa de Futebol (Fecafoot) acertando o rosto de Sadouni SM - 66 mil seguidores no YouTube-, que cai no chão.

Eto'o estava cercado de várias pessoas que não conseguiram contê-lo, apesar de seus esforços.

A cena aconteceu nos arredores do estádio 974, após a goleada do Brasil por 4 a 1 sobre a Coreia do Sul. Ao redor da confusão também aparecem torcedores brasileiros com camisas da Seleção.

No início do vídeo, que dura 57 segundos, Eto'o fazia 'selfies' com fãs antes de ser abordado pelo 'youtuber', que pronuncia claramente "Gassama! Gassama!".

Ele se referia ao árbitro gambiano Bakary Gassama, que apitou o jogo de volta da repescagem entre Argélia e Camarões (1 a 2), que selou a classificação dos 'Leões Indomáveis' para o Mundial do Catar.

Após a eliminação, houve muitos rumores na Argélia de que o árbitro tinha sido subornado.

"Fiz tudo isso pela Argélia", explicou Sadouni SM nesta terça-feira em um vídeo.

"Estou na delegacia para a investigação. O vídeo precisa ser compartilhado. Como Eto'o é famoso, tenho medo de que abafem o caso, mas confio na polícia catari", acrescentou o 'youtuber'.

Eto'o "quebrou minha câmera e meu microfone, me acertou aqui (apontando para o queixo)", explicou.

Um representante da Fecafoot disse à AFP que o ex-jogador não queria dar declarações.

Samuel Eto'o também é embaixador do comitê organizador do Mundial do Catar.

