"Todo o time" da Holanda terá que parar Messi, avisa zagueiro Aké

Parar Lionel Messi "será um desafio não só para a defesa, mas para todo o time" da Holanda, opinou nesta terça-feira o zagueiro Nathan Aké, antes do duelo pelas quartas de final da Copa do Mundo contra a Argentina.

"Estamos motivados e esperamos que seja um grande jogo para nós", embora "não será fácil", acrescentou Aké, de 27 anos.

Messi "é um dos melhores jogadores de todos os tempos, então será difícil" neutralizá-lo, reconheceu o zagueiro holandês. "Mas será um belo desafio, não só para a defesa, mas para todo o time".

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"E há outros jogadores com os quais temos que nos preocupar", continuou Aké, jogador do Manchester City, que destacou seu companheiro de clube Julián Álvarez.

"Ele é muito técnico e muito difícil de marcar, inclusive nos treinamentos. Está em forma, é um bom finalizador. Vai ser difícil", disse o holandês sobre Álvarez.

Por tudo isso, Aké insistiu que os jogadores da Holanda têm que "estar bem organizados taticamente para começar".

Na sua opinião, a 'Laranja Mecânica' terá que recorrer ao seu jogo coletivo para fazer a diferença na próxima sexta-feira, no estádio Lusail.

"Acho que é uma das nossas maiores forças desde o começo do torneio, nossa maneira de estarmos juntos", analisou. "Talvez não tenhamos os melhores talentos individuais do mundo, mas somos muito fortes como equipe".

A Holanda do técnico Louis van Gaal eliminou os Estados Unidos nas oitavas de final, depois de terminar como líder do Grupo A com duas vitórias e um empate.

A Argentina, primeira do Grupo C com duas vitórias e a surpreendente derrota para a Arábia Saudita na estreia (2 a 1), passou pela Austrália nas oitavas.

pel/bm/gh/mcd/cb

Tags