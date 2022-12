Presidente ucraniano Zelensky visita o Donbass

O presidente ucraniano Volodimir Zelensky visitou, nesta terça-feira (6), Sloviansk, uma cidade na bacia de mineração do Donbass localizada a cerca de 40 quilômetros de Bakhmut, o principal campo de batalha nesta região do leste da Ucrânia, informou a Presidência.

Num vídeo publicado nas redes sociais, Zelensky aparece na entrada da cidade de Sloviansk e cumprimenta "do fundo do coração", diz ele, os militares do seu país por ocasião do Dia das Forças Armadas, celebrado nesta terça-feira.

"Sempre começamos lembrando dos nossos heróis que morreram, todos aqueles que deram suas vidas pela Ucrânia", declara no vídeo, filmado em frente ao nome da cidade esculpido em concreto e pintado nas cores azul e amarelo da bandeira nacional.

Ao contrário do presidente russo Vladimir Putin, Zelensky esteve perto da linha de frente em várias ocasiões desde a invasão lançada por Moscou em 24 de fevereiro.

Sloviansk é uma cidade simbólica porque foi ocupada em 2014 por vários meses por separatistas pró-Rússia apoiados por Moscou antes de ser retomada pelas forças ucranianas.

A cidade fica a 45 quilômetros de Bakhmut, cidade que as forças russas vêm tentando conquistar desde o verão boreal, sem sucesso até agora.

