Polícia de São Francisco recebe autorização para usar robôs com armas letais

O uso de robôs em operações policiais foi autorizado pelo Conselho de Supervisores de São Francisco, nos Estados Unidos. Essas máquinas possuem potencial para realizarem intervenções com arma de fogo e podem ser utilizadas em eventos considerados extremos, além de romperem estruturas fortificadas. A resolução foi aprovada no fim do mês de novembro.

De acordo com o porta-voz da polícia em entrevista à BBC internacional, além de realizar ações letais, esses robôs podem ser utilizados para "incapacitar ou desorientar suspeitos violentos, armados ou perigosos que representam risco de morte".

"Os robôs podem potencialmente ser equipados com cargas explosivas para romper estruturas fortificadas contendo pessoas violentas, armadas ou perigosas", explicou à reportagem.

Policiais preparados

O projeto aprovado pelo conselho prevê que o uso das máquinas deve ocorrer após os policiais terem empregado táticas alternativas para resolução do conflito. Só depois dessas instâncias que os robôs poderiam ser acionados com poder letal.

Antes de a aprovação ocorrer, o estado de São Francisco ainda não possuía nenhum robô com essas características. Entretanto, o porta-voz da polícia local acredita que seu uso pode ocorrer futuramente.

"Nenhuma política pode prever todas as situações concebíveis ou circunstâncias excepcionais que os policiais podem enfrentar. O SFPD deve estar preparado e ter a capacidade de responder proporcionalmente", concluiu.



