Outro homem é detido por lançar ovo em direção ao rei Charles III

A polícia britânica informou, nesta terça-feira (6), que prendeu um homem de 20 anos que jogou um ovo na direção do rei Charles III, enquanto ele visitava a cidade de Luton, ao norte de Londres.

O homem foi "preso para ser interrogado" por agressão, afirmou a polícia de Bedfordshire à AFP.

Charles III, de 74 anos, estava em Luton para um encontro com autoridades da cidade e organizações beneficentes locais e visitar um novo templo Sikh.

No início de novembro, um jovem de 23 anos já havia sido detido em York, no norte da Inglaterra, após jogar ovos na direção do novo monarca, sem atingi-lo, enquanto o rei cumprimentava admiradores no centro da cidade ao lado de sua esposa, Camilla. O suspeito foi liberado posteriormente após pagar fiança.

Na semana passada, a família real enfrentou uma nova polêmica depois que uma pessoa da comitiva da família real fez comentários racistas a uma ativista negra durante uma recepção no Palácio de Buckingham.

