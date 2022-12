Otan: Finlândia precisa encerrar embargo de armas para ter apoio, diz Turquia

O ministro das Relações Exteriores da Turquia, Mevlut Cavusoglu, disse nesta terça-feira (6) que a Finlândia deve declarar publicamente que irá retirar seu embargo de armas para o país para que o governo turco aprove sua entrada na Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan). Os comentários antecederam a visita do ministro da Defesa da Finlândia, Antti Kaikkonen, que deve discutir a candidatura de seu país para se juntar à aliança militar com seu homólogo turco, o ministro Hulusi Akar, na quinta-feira, dia 8. Fonte: Associated Press.

Tags