Narizes mais quentes são melhores para combater resfriados, aponta estudo

Sabe-se que temperaturas baixas e resfriados costumam andar de mãos dadas. Mas até agora era desconhecido a forma que o frio na cavidade nasal afetava a resposta imunitária.

Um novo estudo publicado nesta terça-feira (6) no The Journal of Allergy and Clinical Immunology, revista científica americana especializada em alergias e imunologia, detalha uma nova forma pela qual o organismo humano ataca os intrusos. E revela que ele funciona melhor quando está quente.

Essas descobertas podem levar ao desenvolvimento de novos tratamentos para o resfriado comum e outros vírus, explicou à AFP Mansoor Amiji, professor da Northeastern University (Boston), que codirigiu a pesquisa.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O ponto de partida é um estudo anterior de 2018, que descobriu que as células do nariz liberam vesículas extracelulares (VE), uma nuvem de partículas minúsculas que ataca as bactérias ao inalá-las.

"A melhor analogia é a do ninho de vespas", explica Amiji. Assim como as vespas defendem seus ninhos quando atacadas, as VE voam em grupo para matar os invasores.

Para a nova pesquisa, a equipe se propôs a responder a duas perguntas: as VE também são secretadas na presença de vírus? E, se forem, sua resposta está ligada à temperatura?

Para responder à primeira pergunta, os cientistas utilizaram a mucosa nasal de voluntários - que estavam sendo operados para extrair pólipos - e uma substância que replicava uma infecção viral.

Eles descobriram que, de fato, eram produzidas VE que se dirigiam ao vírus.

Para abordar a segunda questão, os cientistas dividiram as amostras de células nasais em dois grupos e as cultivaram em um laboratório, submetendo um conjunto de amostras a 37ºC e o outro a 32ºC.

Essas temperaturas foram escolhidas com base em um teste separado que constatou que a temperatura dentro do nariz cai cerca de 5°C quando o ar externo baixa de 23°C para 4°C.

Em condições normais de temperatura corporal, as vesículas extracelulares foram capazes de combater os vírus, oferecendo-lhes "iscas" para se agarrar no lugar dos receptores celulares que normalmente teriam como alvo.

Mas em temperaturas mais baixas, a produção de VE foi menor e elas se mostraram menos eficazes contra os vírus testados: dois rinovírus e um coronavírus (não o da covid-19), comuns durante o inverno.

"Nunca houve uma razão convincente de por que esse aumento tão claro na infecciosidade viral ocorre durante os meses frios", disse o coautor do estudo, Benjamin Bleier, cirurgião da Escola de Medicina de Harvard.

"Esta é a primeira explicação quantitativa e biologicamente plausível que foi desenvolvida", acrescentou.

Segundo Amiji, este estudo poderia conduzir ao desenvolvimento de tratamento para estimular a produção natural de VE, de modo a combater melhor os resfriados, ou até mesmo a gripe e a covid-19.

"Esta é uma área de pesquisa que nos interessa imensamente e sem dúvidas continuaremos por este caminho", afirmou.

ia/md/db/ad/db/ap/ic

Tags