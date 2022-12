Moradores de Pequim driblam regras anticovid em restaurantes e bares clandestinos

Jantar em restaurantes clandestinos, beber em bares secretos ou esconder os sintomas da covid: alguns moradores de Pequim desafiam as rígidas regras contra a covid que as autoridades chinesas começam a relaxar.

"Estava bem escondido, não dava para ver as luzes do segundo andar do lado de fora", comentou uma moradora que foi a um restaurante clandestino.

A jovem encontrou o local no Xiaohongshu, o equivalente chinês do Instagram, enquanto procurava restaurantes em Pequim. Ao chegar, estava "lotado" de gente.

"Fiquei muito feliz por comer fora, mas ao mesmo tempo me senti na clandestinidade", comentou a mulher que pediu para permanecer anônima.

A China começa a flexibilizar sua estratégia, depois de quase três anos aplicando duras restrições que permitiram conter os surtos, mas que causaram agitação pública.

Após os maiores protestos no país em décadas, várias cidades, inclusive a capital, começaram a flexibilizar a obrigatoriedade de apresentar um teste positivo para entrar em determinados locais e a mídia estatal passou a minimizar os riscos do vírus.

Esse relaxamento levou alguns moradores a desafiar as regras.

Publicações de restaurantes e cafés circulam nas redes sociais com centenas de "likes".

Um expatriado, que pediu para não ser identificado, explicou à AFP que recentemente comeu cordeiro e espetinhos de carne em outro local clandestino.

"Os funcionários não me deixaram entrar e disseram que só faziam comida para viagem", contou. "Mas quando eu disse que meus amigos estavam lá me esperando, piscaram para mim e escanearam meu QR code".

Outro expatriado em Pequim admite ter assistido a uma partida de futebol da Copa do Mundo em uma boate fechada, que transmite secretamente os jogos do Catar para convidados.

Depois de percorrer um verdadeiro labirinto por um hotel vizinho e um estacionamento chegou ao clube. Dentro, os clientes assistiam discretamente ao jogo sem máscara.

Um blogueiro de Pequim que postou recentemente sobre um bar secreto diz que as pessoas estão fartas da situação.

"Não aguento mais. Espero que reabram o mais rápido possível", afirma à AFP o blogueiro, de sobrenome Sui.

Dois outros moradores acreditam que pegaram covid nos últimos dias, depois que apresentaram febre e tosse. Mas se recusaram a fazer um teste de PCR que poderia levá-los à prisão ou, pior ainda, a um centro de quarentena.

Alguns condomínios no bairro de Chaoyang começaram discretamente a permitir que moradores com covid se isolassem em casa.

"É melhor esperar e se recuperar em casa sem fazer um teste de PCR ou entrar em espaços públicos", diz um dos expatriados, admitindo que "se sentia um pouco rebelde".

"Quero muito pegar covid para acabar com isso", explicou à AFP uma moradora de Pequim que, em caso de infecção, ficará em casa para aguardar o fim dos sintomas.

"Sei que os infectados podem ficar em quarentena em casa agora. Não quero que o governo saiba se estou com covid ou não", diz.

