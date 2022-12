Milhares de torcedores em Bangladesh se reúnem para comemorar vitória do Brasil

Milhares de torcedores em Bangladesh comemoraram a vitória do Brasil sobre a Coreia do Sul na Copa do Mundo do Catar nesta terça-feira na capital Daca.

Muitos dos participantes vestiram camisas amarelas ou azuis em uma noite com muito vento para se juntar à multidão que assistia ao jogo no início da madrugada, exibido em três telões na Universidade de Dhaka, no centro da capital.

Segundo os organizadores, foram 10 mil pessoas, em meio a ambulantes e motoristas de triciclos, para assistir ao jogo em que o Brasil derrotou a Coreia do Sul por 4 a 1.

Mohammad Rubel, um vendedor de frutas de 35 anos, afirmou ser torcedor do Brasil desde a Copa do Mundo de 2002.

"Apoiei o Brasil toda a minha vida adulta. Esta pode ser a última Copa do Mundo para Neymar. Eles estão jogando muito bem", disse à AFP enquanto abria um coco verde para um cliente.

Monir Hossain, de 24 anos, conta que caminhou 8 km para assistir ao jogo com os amigos por causa da presença de Neymar.

"Eles estão jogando um futebol incrível", disse ele.

A universidade acordou com o rugido das vuvuzelas que ressoaram quando Vinicius Junior marcou o primeiro gol aos 7 minutos.

A estudante Disha Moni disse que se emocionou ao ver o triunfo da seleção pela qual torce.

Centenas de pessoas andaram de bicicleta pelas ruas vazias de Dhaka na madrugada carregando bandeiras brasileiras após a vitória.

A Argentina também tem um grande número de torcedores no país do sul da Ásia.

A torcida obsessiva pelo Brasil surgiu na década de 1980, quando grandes figuras como Zico, Sócrates e Falcão vestiam a 'amarelinha'.

