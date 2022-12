Mbappé não participa de treino da França

O atacante Kylian Mbappé não participou do treino desta terça-feira da seleção da França, em Doha, quatro dias antes do jogo de quartas de final da Copa do Mundo contra a Inglaterra, já que o jogador optou por um trabalho de recuperação.

Mbappé jogou os 90 minutos (mais acréscimos) da vitória dos 'Bleus' sobre a Polônia (3 a 1), na qual marcou dois gols.

O atacante, de 23 anos, está "trabalhando na sala de recuperação", informou a comissão técnica francesa.

Na segunda-feira, os jogadores da França tiveram um dia de descanso. O jogo contra a Inglaterra será no próximo sábado, no estádio Al-Bayt, em Al-Khor.

