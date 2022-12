Julgamento contra Kirchner: um veredicto de alto impacto político na Argentina

A Justiça argentina anunciará nesta terça-feira (6) se absolve ou condena à prisão a vice-presidente Cristina Kirchner, em um processo por suposta corrupção quando foi presidente (2007-2015) e cujo veredicto terá um forte impacto político.

A última audiência teve início às 09h30, no horário local (12h30 no horário de Brasília), com as declarações finais de um dos 13 réus. Em seguida, o tribunal declarou o debate oficialmente encerrado.

"O tribunal procederá à deliberação e convoco as partes às 17h30 do dia do anúncio da sentença", disse o presidente do tribunal, Jorge Gorini.

Mesmo que seja condenada, Kirchner não irá para a prisão por ter privilégios.

Esta será uma decisão de primeira instância que abre um longo caminho de recursos antes de ser finalizada, o que lhe permitiria concorrer a qualquer cargo nas eleições gerais de 2023.

Mas "a sentença terá um forte impacto político", comentou à AFP o analista Rosendo Fraga, ainda que "a possibilidade de ela ser presa por esta condenação seja inexistente".

Desde o início do julgamento, em 2019, a ex-presidente de 69 anos sustenta que sua sentença "está escrita com antecedência" e denuncia que se trata de "um julgamento político".

Kirchner é acusada, junto com outras 12 pessoas, pela suposta irregularidade na adjudicação de obras públicas na província de Santa Cruz (sul) durante seus dois mandatos como presidente (2007-2015).

A Promotoria pediu 12 anos de prisão para ela, por considerá-la "chefe de uma associação ilícita" e por fraude, além de pedir desqualificação política para o exercício de cargos públicos.

Kirchner afirmou que mesmo com uma condenação, continuará na política.

"Nunca vou abrir mão da minha opinião e de dizer o que acho que precisa ser feito para sair e construir um país melhor para o nosso povo", alertou.

Em suas declarações finais perante o tribunal, Kirchner acusou os juízes de terem "inventado e deturpado" os fatos. "Isto é um pelotão de fuzilamento", acusou.

A defesa também questiona a figura criminosa de associação ilícita sobre a qual a Promotoria construiu sua acusação.

Se o tribunal considerar apenas a figura da fraude, a pena máxima é reduzida para 6 anos de prisão.

Em ambos os casos, aplica-se a desqualificação perpétua para o exercício de cargos públicos.

"É muito difícil fundamentar uma sentença. Se existe lei, e este é o Estado de direito, ela tem que ser absolvida", disse um dos advogados da vice-presidente, Gregorio Dalbón, na segunda-feira.

