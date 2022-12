Jesuítas sancionam padre influente acusado de abuso sexual

A Ordem dos Jesuítas sancionou um influente padre esloveno e artista, Marko Ivan Rupnik, de 68 anos, famoso por seus mosaicos, acusado de violência sexual e psicológica contra várias freiras na década de 1990.

De acordo com um comunicado interno da Companhia de Jesus, datado de 2 de dezembro e ao qual a AFP teve acesso, o padre Marko Ivan Rupnik foi alvo de uma investigação após denúncias apresentadas em 2021 à Congregação para a Doutrina da Fé, responsável pelos casos de abuso cometidos por padres.

A Ordem dos Jesuítas, com sede em Roma, indicou que o caso não envolve um menor de idade e não especifica a natureza dos fatos, mencionando apenas "a sua forma de exercer o ministério".

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Segundo a imprensa italiana, o padre Rupnik, considerado um dos conselheiros do papa Francisco - que também é jesuíta - foi acusado de violência sexual e psicológica por uma comunidade de freiras em Lubiana, capital da Eslovênia, por volta de 1992-1993.

O Vaticano arquivou o caso em outubro porque os fatos prescreveram, mas a Ordem dos Jesuítas manteve as medidas provisórias, em particular a proibição de confessar e de acompanhar as atividades espirituais, especifica o texto.

O padre Rupnik é conhecido por seus mosaicos, que adornam particularmente a fachada da basílica de Lourdes, na França, e uma capela no palácio apostólico do Vaticano.

cmk/kv/mb/aa

Tags