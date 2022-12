Comunicado do Business Wire :Arable

A Arable anunciou hoje a próxima geração de sua premiada solução de inteligência agrícola. Alimentado pelo novo e único dispositivo de monitoramento de lavouras Arable Mark 3, a solução tecnológica agora inclui imagens de culturas contextualizadas via Arable Vision. Estas inovações abrem novos caminhos sobre como os dados podem ser utilizados para otimizar e avançar a agricultura em todo o mundo.

"A agricultura é um dos setores mais importantes do mundo e, no momento, precisa desesperadamente de soluções que ofereçam sustentabilidade e produtividade diante dos desafios crescentes," disse Jim Ethington, CEO da Arable. "Na Arable, acreditamos que melhores dados levam a melhores decisões e, com o Mark 3, estamos definindo um novo padrão não apenas em dados completos e confiáveis, mas também em informações práticas - e fazendo tudo isso em uma solução simples."

O anúncio de hoje ocorre em um momento em que o setor agrícola enfrenta obstáculos sem precedentes. Alimentar uma população em rápido crescimento em meio às mudanças climáticas, escassez de água, falta de novas terras férteis e aumento da demanda dos consumidores por produtos sustentáveis está colocando uma pressão extrema no suprimento de alimentos. Nunca houve uma necessidade tão grande por soluções inovadoras que melhorem a qualidade e o rendimento das lavouras, com resultados financeiros para o agricultor e para a pegada ambiental da agricultura.

Um sistema simples proporciona um grande impacto global

Em um único sistema intuitivo, a Arable combina a precisão climática em campo, previsões e dados de plantas e solo com modelagem avançada e Machine Learningpara fornecer informações para a tomada de decisão. Armados com uma visão holística e em tempo real de todo o sistema de cultivo, produtores, consultores e pesquisadores podem tomar decisões mais embasadas e obter melhores resultados em aplicações importantes, incluindo irrigação, proteção de cultivos, fertilização, eficiência da mão de obra, melhoramento genético e sustentabilidade.

Centenas de profissionais com visão de futuro do agronegócio, empresas agrícolas e de alimentos e bebidas em mais de 30 países contam com a Arable para ajudá-los a planejar com mais eficiência, acelerar os esforços de P&D, reduzir seu impacto ambiental e maximizar o valor econômico em toda a cadeia produtiva.

"O sistema da Arable nos dá acesso a dados críticos para a tomada de decisão no momento que precisamos e desempenha um papel fundamental na produção sustentável de vinhos de alta qualidade, algo que é extremamente importante para nós e para a nossa visão de um futuro melhor. Estamos muito entusiasmados enquanto continuamos a explorar os novos recursos do Mark 3 e do Arable Vision", afirma Will Drayton, Diretor Técnico de Viticultura, Sustentabilidade e Pesquisa da Treasury Americas, uma divisão da Treasury Wine Estates.

Arable Mark 3: mais inteligente, mais resistente e mais poderoso em todos os sentidos

No centro da plataforma de inteligência agrícola de última geração da Arable está o Mark 3, um dispositivo de monitoramento e comunicação agrícola que mede com exclusividade o clima, a planta, o solo e o fluxo de irrigação, tudo em um único sistema simples e confiável. A Arable, em parceria com a premiada Bould Design - famosa pelo termostato Nest - projetou o Mark 3 com grandes avanços na experiência do usuário, sensoriamento da planta e ambiente, conectividade e robustez.

-- Recursos aprimorados de monitoramento do cultivo para irrigação otimizada, fertilização e muito mais: O Mark 3 usa o que há de mais moderno em tecnologia de sensores para fornecer informações em tempo real sobre como uma cultura está respondendo ao seu microclima e identificar o estresse da planta antes que se torne visível ao olho humano. Seu avançado espectrômetro de banda curta 22 permite que os usuários diagnostiquem o estresse da planta devido a causas como deficiências de nutrientes, estresse hídrico e doenças. Além disso, o novo sensor térmico lê a temperatura do dossel com precisão de um grau Celsius, o que, quando combinado com outros dados da cultura e do clima fornecidos pelo Mark 3, permite saber quando a cultura está com estresse hídrico devido à falta de água.

-- Facilidade de uso em nível internacional: Desde a sua criação, a Arable vem definindo o padrão em inteligência agrícola com sensores totalmente integrados e dispositivos de comunicação que podem ser configurados em minutos, não requerem manutenção e começam a entregar valor imediatamente. O Mark 3 se baseia no premiado Mark 2 com novos recursos que incluem uma câmera integrada de 5 MP, um painel solar também acoplado e um anemômetro de vento ultrassônico opcional. Ao permitir a transmissão confiável de dados de regiões remotas de cultivo, o Mark 3 vem equipado com uma antena de alta potência capaz de se conectar a um alcance 7 vezes maior do que um telefone celular. Além disso, com 5X a capacidade da bateria e 2X a potência de carregamento do Mark 2, o Mark 3 pode operar por até dois meses sem luz solar, tornando-o ideal para regiões que passam por longos períodos de baixa atividade solar. Combinando o Mark 3 com um conjunto de software amigável e uma API fácil de integrar, a Arable redefine como a inteligência agrícola pode ser usada para desenvolver a agricultura.

-- Durabilidade resistente à região por meio de engenharia de ponta: Todos os aspectos do Mark 3 foram reprojetados e rigorosamente testados para garantir a operação nas condições de cultivo mais adversas do mundo. Tudo, desde materiais e sensores de ponta, até a colocação de cada parafuso, foi otimizado para se adequar à região. O dispositivo não possui partes móveis, nem aberturas para limpar e menos peças passíveis de serem quebradas, garantindo uma operação confiável, consistente e livre de manutenção.

-- Conectividade expandida para monitoramento contínuo: Para permitir a transmissão confiável de dados de regiões produtivas remotas, o Mark 3 vem equipado com uma antena de alta potência capaz de se conectar a um alcance 7 vezes maior do que um telefone celular comum. Além disso, com 5X a capacidade da bateria e 2X a potência de carregamento do Mark 2, o Mark 3 pode operar por até dois meses sem luz solar, tornando-o ideal para regiões que passam por longos períodos de baixa atividade solar.

-- Construído para hoje e pronto para o futuro: O Mark 3 aproveita o que há de mais recente em tecnologias de comunicação e computação IoT para fornecer uma experiência poderosa aos clientes. Esses recursos também fornecem a base para futuras inovações e recursos sem exigir a compra de um novo hardware, com o duplo benefício de proteção do investimento e redução do impacto ambiental. As expansões de recursos planejadas incluem conectividade sem fio via Bluetooth 5.2 de longo alcance, novas opções de comunicação para permitir conectividade nos locais mais remotos e Edge Machine Learning para permitir análise de dados e imagens em tempo real.

Arable Vision:Novas informações da lavoura na palma da sua mão

Usando a nova câmera integrada de 5MP do Mark 3, o Arable Vision fornece uma imagem diária de alta resolução da plantação e coloca essa imagem no contexto do que estava acontecendo no ambiente da lavoura antes, durante e depois que a imagem foi tirada. Os usuários podem marcar, compartilhar e adicionar notas às imagens, fortalecendo ainda mais a colaboração de toda a equipe e facilitando a resolução rápida de problemas.

Uma visão em tempo real da colheita permite menos viagens ao campo, identificação rápida de problemas que comprometem o rendimento e a qualidade do cultivo, tempo otimizado do trabalho de campo, bem como a fenotipagem contínua. Alguns resultados são: risco reduzido, economia de custos e uso otimizado de recursos.

Além disso, ter um registro visual contínuo da lavoura ao longo da safra fornece possibilidade de avaliar melhor o que gerou os resultados no final da safra. Esses registros podem ser usados para apoiar outras necessidades de verificação em seguros, programas de carbono, rastreabilidade e cadeia de suprimentos de alimentos.

"Com a chegada do Mark 3 e do Arable Vision, estamos orgulhosos de acelerar o futuro da agricultura digital com a solução de inteligência agrícola mais avançada do mundo", disse Jim Ethington, CEO da Arable. "Essas inovações mais recentes colocam mais poder nas mãos de nossos clientes para criar operações mais inteligentes e eficientes, ser proativos diante de riscos e incertezas, cumprir metas de sustentabilidade e construir um sistema alimentar resiliente."

A Arable já está aceitando pré-encomendas para o dispositivo Mark 3, com disponibilidade a partir do início de 2023. Visite arable.com/mark3-pt para mais informações.

Sobre a Arable

A Arable, líder em inteligência agrícola, promove a agricultura digital globalmente. Profissionais com visão de futuro do agronegócio, empresas agrícolas e empresas de alimentos e bebidas usam o Arable para serem mais produtivos, sustentáveis e lucrativos. A solução intuitiva baseada em IoT da Arable combina dados confiáveis de clima, planta, solo e irrigação da lavoura com modelagem avançada e Machine Learning para fornecer insights acionáveis em tempo real em todo o sistema de cultivo. A Arable ajuda clientes em mais de 30 países a otimizar o uso da água, proteção de cultivos, fertilização, trabalho de campo, testes de pesquisa, cadeias de abastecimento de alimentos e iniciativas de sustentabilidade. Visite www.arable.com para mais informações.

