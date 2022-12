Atentado mata sete trabalhadores no norte do Afeganistão

Um atentado nesta terça-feira (6) em uma rodovia matou sete trabalhadores de uma empresa de petróleo que viajavam de ônibus no norte do Afeganistão, informou a polícia.

"A bomba foi colocada em um carrinho de mão na beira da estrada. Foi detonada na passagem do ônibus", declarou Asif Waziri, da polícia de Mazar-i-Sharif.

Embora os talibãs afirmem que a segurança melhorou no país desde que o movimento retornou ao poder em agosto do ano passado, vários atentados foram registrados no Afeganistão nos últimos meses, muitos deles reivindicados pelo braço local do grupo Estado Islâmico.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Ao menos 19 pessoas morreram e 24 ficaram feridas na semana passada em uma explosão em uma escola de Aybak, ao sudeste de Mazar-i-Sharif.

Waziri afirmou à AFP que o ataque aconteceu no início da manhã perto da praça Sayed Abad.

Também disse que seis pessoas ficaram feridas na explosão.

Até o momento nenhum grupo reivindicou o atentado.

bur-fox/jts/mtp/mas/dbh/fp

Tags