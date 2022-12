Ataque de dissidentes das Farc mata soldados na Colômbia

Seis soldados do Exército colombiano foram mortos nesta terça-feira (6) por dissidentes das Farc, no pior ataque dos rebeldes desde que eles expressaram vontade de negociar seu desarmamento, anunciou o governo.

Os militares foram atacados às 3h00, com granadas, artefatos explosivos improvisados e rajadas de fuzil, em uma área rural do município de Buenos Aires, no departamento de Cauca, segundo um boletim do Exército, que dá conta de seis soldados assassinados.

"Vários soldados perderam a vida, todos eles com idade de 18 a 20 anos", detalhou o presidente da Colômbia, Gustavo Petro, após um conselho de segurança extraordinário em Bogotá.

"A operação que realizaram foi de infiltração. O ataque foi premeditado e planejado pela coluna Jaime Martínez", um dos grupos que se afastaram do acordo de paz assinado com a maioria dos ex-guerrilheiros das Farc em 2016, informou o presidente.

Outros três soldados foram mortos por dissidentes na semana passada, durante combates no município de Argelia, próximo a Buenos Aires.

Desde que assumiu o poder, em 7 de agosto, Petro e seus delegados se reuniram com os chefes das duas principais facções dissidentes das Farc, visando a eventuais negociações de paz.

"A posição militar não cessa enquanto não houver uma vontade real de negociação" por parte das dissidências, destacou Petro hoje, antecipando "uma reação" ao ataque contra a força pública.

Segundo Petro, a violência em Cauca "tem relação com as rotas do narcotráfico e outros (negócios ilegais) que utilizam a área difícil do Naya", um corredor florestal que conecta os imensos campos de folha de coca localizados nas montanhas do departamento ao Oceano Pacífico, onde narcotraficantes enviam cargas para o México e a América Central.

