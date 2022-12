Acordo entre TikTok e governo Biden é adiado mais uma vez

Um potencial acordo entre o governo de Joe Biden e a empresa TikTok enfrenta mais atrasos, de acordo com fontes internas, devido a crescente preocupação com riscos à segurança nacional apresentados pelo aplicativo na visão de oficiais americanos. Segundo fontes, as autoridades não devolveram para o TikTok demandas adicionais para resolver os pontos levantados, deixando o caminho a seguir incerto.

A revisão do acordo se arrasta em meio a uma série de preocupações, incluindo como o TikTok pode compartilhar informações relacionadas ao algoritmo que usa para determinar quais vídeos mostrar aos usuários e o nível de confiança que Washington precisaria depositar na empresa, relataram as fontes.

O atraso está aumentando os riscos políticos para a TikTok e sua proprietária, a ByteDance, com sede em Pequim, já que os funcionários do governo Biden e os republicanos do Congresso recém-empossados aumentam sua retórica sobre a empresa.

A ByteDance gastou cerca de US$ 9 milhões em lobby em Washington nos últimos dois anos, de acordo com relatórios divulgados.

