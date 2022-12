Wall Street fecha em baixa

Wall Street fechou em baixa nesta segunda-feira, preocupada com a reação do Federal Reserve (Fed) a cifras macroeconômicas melhores do que o esperado.

O Dow Jones cedeu 1,40%, a 33.947,10 pontos; o Nasdaq, 1,93%, a 11.239,93 unidades; e o S&P 500, 1,79%, a 3.998,84 pontos.

"O setor de serviços resiste melhor do que a manufatura, que é mais sensível às condições financeiras" e ao aumento dos juros, explicou Kieran Clancy, da Pantheon Macroeconomics.

Diante de dados que mostram que o esfriamento da economia buscado pelo Fed por meio de uma alta dos juros demora para acontecer, os investidores temem ver a taxa básica do Fed ultrapassar o que previam.

