Técnico da Coreia do Sul reconhece superioridade do Brasil

O técnico da Coreia do Sul, o português Paulo Bento, reconheceu a superioridade do Brasil, que goleou sua equipe por 4 a 2 nesta segunda-feira, pelas oitavas de final da Copa do Mundo do Catar.

"Parabenizo os meus jogadores, que deram o melhor de si, mas a derrota foi justa. O Brasil foi superior a nós", disse o português, de 53 anos, em entrevista coletiva no estádio 974, em Doha.

"Acho que podemos estar muito orgulhosos do que fizemos neste Mundial e do que fizemos nos últimos quatro anos para chegar até aqui", acrescentou Bento, que assumiu a seleção sul-coreana em 2018.

Na primeira fase, a equipe asiática derrotou Portugal por 2 a 1 na terceira rodada e terminou o Grupo H na segunda posição, à frente do bicampeão Uruguai.

"Este foi, sem dúvidas, um dos melhores grupos de jogadores com que tive a oportunidade de trabalhar", concluiu o treinador.

