Sobe para 27 total de mortos por deslizamento na Colômbia

Pelo menos 27 pessoas morreram em um deslizamento de terra que atingiu um ônibus e outros veículos que trafegavam em uma estrada no noroeste da Colômbia no domingo (4) - disse o presidente Gustavo Petro.

"Até o momento 27 pessoas, incluindo três menores de idade, perderam a vida na tragédia de Pueblo Rico, Risaralda. Solidariedade com as famílias das vítimas, terão um acompanhamento integral do Governo Nacional", disse o presidente em seu balanço mais recente, pelo Twitter.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

lv/gm/tt

Tags