Rússia acusa Ucrânia de atacar duas bases aéreas com drones

Duas bases aéreas russas, localizadas no centro do país, foram alvo de ataques ucranianos com drones nesta segunda-feira (5), que deixaram três mortes - informou o Ministério russo da Defesa em um comunicado.

Esta manhã, "o regime de Kiev [...] tentou lançar bombardeios com drones de concepção soviética contra a base aérea de Diaghilevo, na região de Riazan, e a de Engels, na região de Saratov", afirmou.

O ministério acusou as forças ucranianas de quererem deixar "fora de serviço os aviões russos de longo alcance", utilizados nos bombardeios cometidos nas últimas semanas contra infraestruturas energéticas situados em território ucraniano.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Embora esses drones tenham sido interceptados pelos sistemas russos de defesa antiaérea, seus restos caíram nas instalações das bases aéreas atacadas, provocando explosões e danificando "levemente" dois aviões, segundo o comunicado.

Três militares russos foram "mortalmente feridos" nos ataques, e outros quatro tiveram de ser hospitalizados, disse a mesma fonte.

Apesar desses ataques, "um bombardeio em massa efetuado com armas de alta precisão" por volta das 12h GMT (9h em Brasília) atingiu 17 alvos em instalações militares ucranianas e infraestruturas energéticas ligada às forças ucranianas, detalhou o comunicado.

bur/jvb/mb/tt

Tags