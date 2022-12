Rushdie revela trecho de próximo romance quatro meses após ataque

Quatro meses depois de ser gravemente ferido em um ataque a faca no norte dos Estados Unidos, o escritor britânico Salman Rushdie revelou nesta segunda-feira, na revista "The New Yorker", um trecho do seu próximo romance.

A revista divulgou na internet o trecho "A Sackful of Seeds" do 15º romance de Rushdie, intitulado "Victory City", cuja publicação está prevista pela Penguin Random House para o começo de fevereiro.

O livro conta "a história épica" de uma mulher no século XIV, no que hoje faz parte da Índia, informou a editora. Rushdie, um britânico nascido na Índia, confirmou no Twitter a publicação do trecho pela revista.

Esse foi o primeiro tuíte de Rushdie desde 9 de agosto, quando ele anunciou que o livro seria lançado em fevereiro de 2023. Três dias depois, ele foi esfaqueado por um homem no estado americano de Nova York.

O escritor britânico perdeu a visão de um do olhos e os movimentos de uma das mãos, além de ter ficado com outras sequelas graves. O principal supeito do ataque, Hadi Matar, 24, foi preso logo após o ocorrido e se declarou inocente.

