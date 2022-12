Petróleo tem dia de alta volatilidade

Os preços do petróleo tiveram um dia de alta volatilidade nesta segunda-feira, em meio a temores de um endurecimento da política monetária do Federal Reserve (Fed).

O preço do Brent para entrega em fevereiro caiu 3,37%, a US$ 82,68; e o do WTI, 3,81%, para US$ 76,93, no fechamento. O mercado havia aberto em alta, impulsionado pela entrada em vigor do embargo europeu às entregas de petróleo russo por via marítima.

Segundo Phil Flynn, do Price Futures Group, o impulso do mercado foi atenuado por um artigo do "Wall Street Journal" que deu a entender que o Fed poderia continuar aumentando os juros por mais tempo do que o previsto pelos operadores. "Isso reverteu a tendência do mercado", explicou.

