Pelé tem quadro estável e sem piora, segundo boletim médico

Hospital Albert Einsten informa que ex-jogador tem respondido bem ao tratamento contra uma infecção respiratória. Ele foi internado para reavaliação da quimioterapia contra um câncer de cólon.O ex-jogador Pelé, de 82 anos, tem apresentado boa resposta ao tratamento contra uma infecção respiratória, e seu estado de saúde continua estável, "não apresentando nenhuma piora no quadro nas últimas 24 horas", informou o boletim médico divulgado na tarde deste sábado (03/12). Edson Arantes do Nascimento foi internado no Hospital Israelita Albert Einstein na terça-feira para uma reavaliação da terapia quimioterápica do tumor de cólon, identificado em setembro de 2021. Na sexta-feira, o boletim médico apontou que Pelé tem uma infecção respiratória. A retirada do tumor ocorreu em 4 de setembro de 2021. Desde então, o Rei do Futebol é submetido a um tratamento de quimioterapia, com idas regulares ao hospital. O boletim médico deste sábado foi assinado pelos médicos Fabio Nasri, geriatra e endocrinologista, Rene Gansl, oncologista e Miguel Cendoroglo Neto, ambos do Hospital Israelita Albert Einstein e também pelo Diretor-Superintendente Médico e Serviços Hospitalares do Hospital Israelita Albert Einstein. Na quarta-feira, a ESPN divulgou a informação de que Pelé havia chegado ao hospital após apresentar quadro de inchaço no corpo e em confusão mental. Neste sábado, a Folha de S. Paulo afirmou que o tratamento quimioterápico a que o ex-jogador estava sendo submetido foi interrompido, porque os medicamentos já não funcionariam mais para interromper o crescimento de metástases. Com isso, conforme a publicação, teria sido iniciada uma fase de cuidados paliativos, visando controlar dores e desconfortos. Mensagens de apoio Na partida desta sexta-feira entre Brasil e Camarões na Copa do Mundo, uma imensa bandeira foi aberta no estádio no Catar com a frase em inglês: "Pelé, fique bom logo". Em um dos edifícios modernos de Doha, um painel eletrônico também lembra a grandeza do maior craque do futebol. A Fifa também fez uma homenagem durante a Copa do Mundo, com drones iluminando o céu com a mensagem "Pelé, fique bem logo” e após terem representando a imagem de uma camisa com o número 10. O vídeo foi postado na página oficial da entidade no Twitter. Na quinta-feira, o perfil de Pelé no Instagram publicou uma foto com um agradecimento a uma outra homenagem no Catar. "Amigos, eu estou no hospital fazendo minha visita mensal. É sempre bom receber mensagens positivas como essa. Obrigado ao Catar por essa homenagem, e a todos que me enviam boas energias." Nas redes sociais, diversas personalidades têm manifestado apoio ao ex-jogador. Um deles, o jogador de futebol Kylian Mbappé, da seleção da França . "Pray for the King [Ore pelo rei]", escreveu Mbappé no Twitter. A postagem recebeu milhares de curtidas. "Força, Rei Pelé! Orando e torcendo pela sua recuperação!", publicou o atacante do Brasil Rodrygo Goes. O Twitter do time do Santos, onde Pelé jogou e brilhou, publicou a mensagem "É o mundo inteiro desejando melhoras e junto contigo, Rei Pelé!" A internação de Pelé é um dos assuntos mais comentados no Twitter tendo, no final da tarde deste sábado, mais de 243 mil menções. md (EBC, ots)