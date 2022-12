Pauta de infográficos

* Ano-2022:

1/ Seleção de momentos de destaque em todo o mundo durante o ano de 2022. (210 x 249 mm) - Disponível

2/ As principais personalidades que morreram em 2022. (180 x 188 mm) - Disponível

3/ Momentos do esporte que marcaram o ano de 2022. (297 x 209 mm) - Disponível

* Ucrânia-Rússia-conflito: mapa com a situação do conflito na Ucrânia em 5 de dezembro às 06h (Bras.). (135 x 160 mm) - Atualização disponível

* Indonésia-vulcão: mapa da Indonésia com localização do Monte Semeru. (90 x 52 mm) - Disponível

* França-política-julgamento-corrupção-partidos-fraude: casos em que o ex-presidente francês Nicolas Sarkozy está envolvido. (180 x 142 mm) - Atualização disponível

* Colômbia-acidente: localização do município de Pueblo Rico na Colômbia. (45x59 mm) - Disponível

* Social-organização-trabalho-ONU-agressão-abuso: frequência de atos de violência no trabalho, em função da população que sofre (por gênero, nível de renda do país e região do mundo), segundo uma pesquisa conjunta da OIT, da Fondation Lloyd's Register e do instituto de pesquisa Gallup. (135x104 mm) - Disponível

* Nobel-prêmio-Suécia-ganhadores-ciência-gente:

1/ Ganhadores dos Prêmios Nobel 2022. (180 x 166 mm) - Reenvio disponível

2/ Ganhador do Prêmio Nobel de Medicina 2022. (45 x 75 mm) - Reenvio disponível

3/ Principais descobertas sobre o genoma de hominídeos extintos e a evolução humana do cientista sueco Svante Pääbo, que ganhou o Prêmio Nobel de Medicina 2022. (135 x 226 mm) - Reenvio disponível

4/ Os ganhadores do Prêmio Nobel de Física 2022. (90 x 75 mm) - Reenvio disponível

5/ Explicação das descobertas dos ganhadores do Prêmio Nobel de Física 2022. (225 x 77 mm) - Reenvio disponível

6/ Os ganhadores do Prêmio Nobel de Química 2022. (90 x 79 mm) - Reenvio disponível

7/ Descobertas dos ganhadores do Prêmio Nobel de Química 2022. (225 x 174 mm) - Reenvio disponível

8/ Biografia de Annie Ernaux, Prêmio Nobel de Literatura 2022. (135 x 80 mm) - Reenvio disponível

9/ Dados sobre Ales Bialiatski, a ONG Memorial e o Centro pelas Libertades Civis, ganhadores do Prêmio Nobel da Paz 2022. (89 x 85 mm) - Reenvio disponível

10/ Ganhadores do Prêmio Nobel de Economia 2022. (89 x 68 mm) - Reenvio disponível

* Meio-ambiente-diplomacia-clima:

1/ Estado de preservação das 337 espécies de cicadáceas, 67% das quais estão em perigo de extinção. (135x134 mm) - Disponível

2/ Porcentagem de plantas ameaçadas segundo seu grupo, pela União Internacional para a Conservação da Natureza (UICN). (135x129 mm) - Disponível

* Fbl-wc-Catar-2022:

1/ Resultados da fase de grupos da Copa do Mundo do Catar 2022 e programa das oitavas de final. (297 x 158 mm) - Atualização disponível

2/ Funcionamento do VAR no futebol. (180 x 125 mm) - Reenvio disponível

3/ Classificação de artilheiros na Copa do Mundo 2022 no Catar, em 5 de dezembro às 05:30h (Bras.). (44x127 mm) - Atualização disponível

