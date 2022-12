PRINCIPAIS NOTÍCIAS

COPA CATAR: Acompanhamento da Copa do Mundo no Catar

=== COPA CATAR ===

DOHA:

Acompanhamento das partidas das oitavas de final: Brasil-Coreia do Sul e Japão-Croácia

DOHA:

Espanha luta por vaga nas quartas contra Marrocos, que quer fazer história

A Espanha enfrenta o Marrocos nesta terça-feira às 18h locais em busca de uma vaga nas quartas de final da Copa do Mundo, em uma partida com sabor de vingança para os norte-africanos, que buscam fazer história no Catar.

FOTOS

DOHA:

Uma Suíça destemida ameaça tirar Cristiano Ronaldo e companhia da Copa do Mundo

Uma Suíça com fome de vitórias e destemida enfrentará Portugal nesta terça-feira às 22h locais (16h de Brasília) no último jogo das oitavas de final do Mundial do Catar-2022, que pode ser o último em uma Copa do Mundo para Cristiano Ronaldo que começa a ser questionado até mesmo em seu país.

FOTOS

DOHA:

OIT "otimista" sobre acordo com a Fifa para as próximas Copas

O diretor geral da Organização Internacional do Trabalho (OIT) se declara "razoavelmente otimista" sobre a possibilidade de um acordo com a Fifa para que os direitos sociais sejam levados em consideração no momento de definir as sedes das Copas do Mundo, depois das críticas ao Mundial de 2022 no Catar.

FOTOS, VÍDEO

DOHA:

Fifa abre processos disciplinares contra Uruguai, Giménez, Cavani, Muslera e Godín

A Fifa anunciou nesta segunda-feira a apertura de processos disciplinares contra a Associação Uruguaia de Futebol (AUF) e quatro jogadores da 'Celeste' (José Giménez, Edinson Cavani, Fernando Muslera e Diego Godín) pelos incidentes no final do jogo contra Gana, que sacramentou a eliminação do Uruguai da Copa do Mundo.

FOTOS

=== PAUTA ESPECIAL RETROSPECTIVA DE 2022 ===

PARIS:

2022 em dez grandes acontecimentos

A guerra na Ucrânia, os protestos no Irã e o questionamento do aborto nos Estados Unidos são alguns dos dez grandes acontecimentos que marcaram o ano de 2022 no mundo.

FOTOS DE ARQUIVO

PARIS:

Inflação, incêndios, Elizabeth II: o ano de 2022 em dez recordes

Do aumento dos preços aos incêndios, passando pela rainha Elizabeth II, o ano 2022 em dez recordes.

FOTOS DE ARQUIVO

PARIS:

Personalidades que morreram em 2022

O ano de 2022 foi marcado pela morte de várias personalidades, como a rainha Elizabeth II, o último líder da União Soviética, Mikhail Gorbachev, o ex-primeiro-ministro japonês Shinzo Abe e o cineasta francês Jean-Luc Godard.

FOTOS

PARIS:

Dez personalidades a acompanhar em 2023

Do presidente eleito do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, ao governador da Flórida, o republicano Ron DeSantis, passando pelo prodígio espanhol do tênis Carlos Alcaraz: a seguir 10 personalidades a acompanhar em 2023.

FOTOS

PARIS:

De 'apocalipse' à 'sopa de tomate': as palavras que marcaram 2022

Do apocalipse à sopa de tomate, aqui está uma revisão das dez palavras ou expressões que marcaram as notícias em 2022.

FOTOS DE ARQUIVO

=== OUTRAS NOTÍCIAS POR REGIÕES ===

-- AMÉRICAS

MONTEVIDÉU:

Cúpula do Mercosul começa em meio a tensões renovadas sobre flexibilização do bloco

A cúpula do Mercosul aquece os motores nesta segunda-feira (5), véspera da reunião de chefes de Estado, com a flexibilização do bloco novamente sobre a mesa e um clima renovado de tensão, após a ameaça de represálias contra o Uruguai por seu interesse em assinar acordos com terceiros países.

Também na Editoria de Economia

SOYAPANGO:

Militares cercam cidade que era dominada por gangues em El Salvador

"Antes nem Deus nos salvava dos bandidos, hoje é diferente", lembra o pastor evangélico Mauricio González no bairro La Campanera, reduto de gangues tomado pelos militares na cidade salvadorenha de Soyapango, cercada no âmbito da guerra contra esses grupos criminosos.

FOTOS, VÍDEO

BOGOTÁ:

Sobe para 27 total de mortos por deslizamento na Colômbia

Pelo menos 27 pessoas morreram em um deslizamento de terra que atingiu um ônibus e outros veículos que trafegavam em uma estrada no noroeste da Colômbia no domingo (4) - disse o presidente Gustavo Petro.

FOTOS

WASHINGTON:

Suprema Corte dos EUA revisará negativa de prestar serviço a casais gays

O dono de um estabelecimento comercial pode se negar a atender clientes homossexuais invocando crenças religiosas? A Suprema Corte dos Estados Unidos, de tendência conservadora, reabre nesta segunda-feira (5) esse debate delicado.

(EUA discriminação religião LGBTQ justiça sociedade, 400 palavras - a ser transmitida)

-- EUROPA

KIEV:

Nova salva de mísseis russos contra Ucrânia causa mais cortes de energia

Uma nova salva de mísseis russos caiu sobre a Ucrânia, nesta segunda-feira (5), causando novos cortes de energia elétrica e de água em um país já em plena crise energética, após os reiterados ataques de Moscou contra suas infraestruturas.

FOTOS, VÍDEO

BRUXELAS:

Teto ao preço do petróleo russo, um mecanismo à prova nos mercados

Aprovado pela União Europeia (UE), pelos países do G7 e pela Austrália, o teto imposto ao preço do petróleo russo, em vigor a partir desta segunda-feira (5), busca limitar a renda de Moscou, mas sem impedir que continue fornecendo petróleo.

(UE EUA conflito Rússia transporte Ucrânia seguros, Ângulo, 670 palavras, já transmitida)

Também na Editoria de Economia

BRUXELAS:

Começa em Bruxelas fase oral do julgamento dos atentados de 2016

A fase oral do julgamento dos atentados terroristas em 2016 em Bruxelas começou nesta segunda-feira (5), na capital belga, com um dos principais réus, Mohamed Abrini, ameaçando permanecer em silêncio, se as condições de segurança não forem flexibilizadas.

FOTOS

-- ÁSIA

PEQUIM:

China flexibiliza paulatinamente a drástica política de 'covid zero'

Os estabelecimentos comerciais reabriram e as exigências de testes de coronavírus foram reduzidas nesta segunda-feira (5) em Pequim e outras cidades da China, que começou a flexibilizar paulatinamente a rígida política de 'covid zero', fonte de uma onda de protestos no país.

FOTOS, VÍDEO

-- ORIENTE MÉDIO

PARIS:

Opositores não acreditam em anúncio de dissolução da polícia da moralidade no Irã

Ativistas da oposição afirmaram nesta segunda-feira (5) que não acreditam no anúncio de dissolução da polícia da moral no Irã e advertiram que as autoridades continuarão aplicando as rígidas normas sobre a vestimenta das mulheres.

NICÓSIA, Chipre:

Mais de 500 pessoas foram executadas no Irã em 2022, diz ONG

O Irã executou mais de 500 pessoas desde o início de 2022, um número muito maior do que em todo ano passado - disse a ONG norueguesa Iran Human Rights (IHR) nesta segunda-feira (5).

=== ECONOMIA ===

PARIS:

Apple desafia o mundo da publicidade com suas próprias regras

A Apple enfrenta os receios do setor publicitário online por suas medidas de defesa da privacidade de seus clientes, que escondem, segundo os críticos, planos da gigante americana para dominar o setor.

CAIRO:

Egito aposta na moda e na cultura para reviver o turismo

Dos templos de Luxor às pirâmides de Gizé, os lugares míticos do Egito antigo servem de palco a concertos, desfiles de moda ou exposições, fazendo do patrimônio uma vitrine para renovar a imagem do país e atrair marcas de luxo.

BRUXELAS:

=== SOCIEDADE, ARTES E CIÊNCIA ===

HELSINQUE:

Besouros arrasam florestas boreais do norte da Finlândia devido ao aquecimento global

Como resultado do aquecimento global, os besouros de casca estão devastando as árvores mais ao norte da Finlândia e colocam em risco as florestas boreais, tão valiosas para o planeta quanto a Amazônia.

LONDRES:

Governo de Londres adverte que Museu Britânico não pode fragmentar coleção

O Museu Britânico de Londres é legalmente proibido de fragmentar sua vasta coleção - enfatizou o governo do conservador Rishi Sunak, nesta segunda-feira (5), reagindo às informações de que a instituição estaria negociando a devolução dos mármores do Partenon para a Grécia.

