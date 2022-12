OIT: mais de uma pessoa em cada cinco foi vítima de violência e assédio no trabalho

Mais de uma a cada cinco pessoas já sofreu alguma forma de violência e assédio no local de trabalho em todo mundo - revelou uma investigação publicada nesta segunda-feira (5) pela Organização Internacional do Trabalho (OIT).

"A violência e o assédio no trabalho estão muito disseminados no mundo", afirma esta investigação conjunta da OIT, da Fundação Lloyd's e do instituto de pesquisas Gallup.

"Mais de um pessoa empregada em cada cinco (22,8%, ou seja, 743 milhões de pessoas) sofreu pelo menos uma forma de violência e de assédio no trabalho durante sua vida profissional", de acordo com dados coletados no ano passado.

Segundo o relatório, 31,8% das vítimas declararam ter sofrido mais do que uma forma de violência e de assédio, e 6,3% delas se viram confrontadas com as três formas (física, psicológica e sexual) deste fenômeno no âmbito de seu trabalho. Menos de 55% das vítimas falaram de sua situação.

Isso "pode refletir que, em muitos casos, não é apenas uma questão tabu, mas que as pessoas entrevistadas sentiam vergonha e culpa, pois podem pensar que, de uma forma, ou de outra, seu comportamento ou sua conduta pode ter levado a outra pessoa a desrespeitá-las", explicou a subdiretora-geral da seção da OIT dedicada à governança, direitos e diálogo, Manuela Tomei, em entrevista coletiva.

A pesquisa foi feita com 75.000 pessoas entrevistadas em 121 países, a maioria por telefone.

A violência psicológica é a mais comum e atinge 17,9% de homens e mulheres.

Em seguida, está a violência física, que atinge menos de uma pessoa em dez (8,5%). Segundo o estudo, os homens são mais propensos do que as mulheres a denunciar esse tipo de violência.

Já a violência e o assédio de natureza sexual atingem cerca de um trabalhador em cada 15 (6,3%), sendo "as mulheres as mais expostas".

Mais de 8% das mulheres foram vítimas desse tipo de violência, contra 5% dos homens.

Os números do estudo mostram, ainda, que a violência psicológica tende a afetar mais as mulheres do que os homens, enquanto estes últimos são mais vítimas de violência física.

