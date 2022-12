"Objetivo principal é ser campeão", diz Richarlison após vitória sobre Coreia do Sul

O grande objetivo do Brasil na Copa do Mundo do Catar é conquistar o hexa, mas a equipe pensa "jogo a jogo", disse o atacante Richarlison após a classificação para as quartas de final, com a vitória nesta segunda-feira por 4 a 1 sobre a Coreia do Sul.

"A gente vai jogo a jogo, mas o maior desejo é ser campeão. O objetivo principal é ser campeão", disse o camisa 9 na zona mista do estádio 974 de Doha.

O atacante do Tottenham marcou o terceiro gol do Brasil e se tornou o artilheiro da Seleção nesta copa do Mundo (3 gols).

Richarlison também destacou o retorno de Neymar, fora do time desde a vitória sobre a Sérvia na estreia (2 a 0), devido a uma lesão no tornozelo direito.

"Fico muito feliz com a volta do Neymar. Dentro de campo ele puxa dois, três marcadores e acaba sobrando espaço para a gente", afirmou.

O 'Pombo', de 25 anos, destacou a estratégia do técnico Tite de ter escalado um time 'B' na derrota contra Camarões, na última sexta-feira, na terceira rodada do Grupo G.

"No último jogo muitos criticaram o professor por ter poupado parte da equipe, mas foi importante também porque os dois primeiros jogos foram pesados", explicou.

"A gente mostrou a intensidade desde o primeiro minuto hoje e isso foi por ter poupado a gente no jogo passado, então tem que dar os méritos para o professor", acrescentou.

O Brasil fez seus quatro gols no primeiro tempo. Com 4 a 1 no placar, Tite colocou aos 35 minutos do segundo tempo o goleiro Weverton, o único dos 26 jogadores convocados que ainda não tinha entrado em campo.

"O jogo estava praticamente resolvido quando entrei, mas nenhum goleiro gosta de sofrer gols", disse o goleiro do Palmeiras.

O Brasil agora enfrenta a Croácia na sexta-feira, no estádio Education City, às 12h (horário de Brasília), por uma vaga nas semifinais do Mundial.

