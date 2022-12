Novas cartas com olhos de animais são enviadas a representações ucranianas na Espanha

Três cartas com olhos de animais enviadas a representações diplomáticas da Ucrânia na Espanha foram interceptadas por agências dos correios, informou uma fonte policial nesta segunda-feira (5), dias depois de uma onda de cartas similares e outras com material explosivo.

"Nesta manhã [segunda-feira, 5], três envelopes suspeitos, endereçados à embaixada da Ucrânia em Madri e aos consulados do país em Barcelona e Málaga, foram detectados e interceptados pelo sistema de segurança dos Correios", explicou uma fonte policial.

"A Polícia Nacional descartou a presença de substâncias explosivas ou deflagrantes, comprovando que os envelopes continham olhos de animais", acrescentou.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"Suas características" os assemelham aos enviados na semana passada à embaixada da Ucrânia em Madri, que sim continham material explosivo, "e aos recebidos em outras embaixadas e consulados do país em diferentes pontos da Europa".

A embaixada da Ucrânia, a dos Estados Unidos, o presidente do governo espanhol Pedro Sánchez, e uma fábrica de armas foram alguns dos destinatários de seis cartas com material explosivo recebidas na Espanha e enviadas de dentro do próprio país, segundo suspeita a Justiça.

Além disso, na sexta-feira, a Ucrânia explicou que várias embaixadas e consulados europeus haviam recebido cartas ensanguentadas contendo olhos de animais.

A polícia espanhola explicou ao serviço postal como eram os pacotes suspeitos, o que lhes permitiu interceptar essas novas cartas, explicou a fonte policial.

A embaixada ucraniana na Espanha acusou implicitamente a Rússia desses envios, mas Moscou rejeitou essas alegações.

A Rússia invadiu a Ucrânia em fevereiro de 2022, dando início a uma guerra que segue em curso.

al/mb/rpr

Tags