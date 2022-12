Neymar será titular contra a Coreia do Sul

O astro Neymar será titular no jogo do Brasil desta segunda-feira contra a Coreia do Sul, nas oitavas de final da Copa do Mundo do Catar, retornando ao time dias depois de sofrer uma lesão no tornozelo direito, segundo as escalações divulgadas pela Fifa.

O camisa 10, que atuou pela última vez no dia 24 de novembro, na estreia com vitória da Seleção por 2 a 0 sobre a Sérvia, vai comandar o ataque brasileiro ao lado de Raphinha, Richarlison, Vinícius Júnior e Lucas Paquetá contra os sul-coreanos, no estádio 974 de Doha.

raa/iga/cb

