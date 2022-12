"Não gostei nada" da atitude de Cristiano, afirma técnico de Portugal

O técnico de Portugal, Fernando Santos, reconheceu nesta segunda-feira que não gostou da reação do astro Cristiano Ronaldo, quando foi substituído contra a Coreia do Sul, no último jogo da fase de grupos da Copa do Mundo.

Santos tirou Cristiano aos 20 minutos do segundo tempo, e a seleção portuguesa acabou derrotada por 2 a 1.

Visivelmente descontente depois da substituição, 'CR7' disse depois que sua irritação era com uma discussão com um jogador sul-coreano.

"No campo, não ouvi nada. Só vi ele a discutir com o jogador da Coreia. Não quero mais falar disso, só do jogo de amanhã", declarou o técnico português em entrevista coletiva prévia ao duelo de terça-feira contra a Suíça, pelas oitavas de final do Mundial.

"Mas já vi as imagens e não gostei nada. Não gostei nada. Essas coisas se resolvem dentro de casa. E estão resolvidas. Ponto final sobre essa questão", acrescentou Santos.

A presença de Cristiano, de 37 anos, no time titular é um tema controverso entre os torcedores portugueses e a imprensa, mas o treinador afirmou que não dá atenção a esse debate.

"Não vejo as notícias. Preocupo-me em me concentrar. Tenho de ficar focado nos treinos e na equipe. Colocarei sempre a melhor equipe, sempre fiz isso", afirmou.

"Não sei quem será o capitão, nem sequer quem vai jogar. Decidiremos amanhã", acrescentou.

Santos prevê um jogo duro contra a sólida Suíça, que Portugal enfrentou duas vezes em junho, pela Liga das nações, com uma vitória por 4 a 0 em Lisboa e uma derrota por 1 a 0 em Genebra.

"Não será a primeira vez que enfrentaremos a Suíça, sabemos que será um jogo difícil", ressaltou. "É uma equipe bem organizada, com jogadores de grande qualidade e que conhecem muito bem sua forma de jogar", concluiu.

