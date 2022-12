"Messi está em um momento brutal, mas não podemos pensar nas semis", diz Daniel Alves

O lateral-direito Daniel Alvez destacou nesta segunda-feira o grande momento do astro argentino Lionel Messi, que pode estar no caminho do Brasil com a 'Albiceleste' nas semifinais da Copa do Mundo, mas pediu concentração no jogo de quartas de final contra a Croácia.

"Tudo passa pelos pés do Messi, está em um momento brutal. É um dos melhores jogadores nesta competição", disse Daniel sobre seu ex-companheiro de Barcelona.

"Mas não estamos aqui para escolher adversário (...) Não podemos pensar nas semifinais porque estamos nas quartas. Por respeito à Croácia, temos que estar focados nesse jogo. Eles têm muita qualidade e merecem 110% da nossa atenção", acrescentou o lateral brasileiro.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Daniel, de 39 anos, entrou aos 18 minutos do segundo tempo da vitória do Brasil sobre a Coreia do Sul por 4 a 1 nesta segunda-feira, pelas oitavas de final.

"Estou feliz por ter jogado alguns minutos e ter ajudado a alcançar o objetivo", afirmou.

Após a surpreendente derrota contra Camarões na última rodada da primeira fase (1 a 0), com uma equipe chega de reservas, o Brasil levou apenas sete minutos para abrir o placar contra os sul-coreanos, através de Vinícius Júnior.

Segundo Daniel, o tropeço diante dos camaroneses serviu para a Seleção evitar excessos de confiança contra a Coreia do Sul.

"Foi graças à equipe que jogou contra Camarões que hoje tivemos mais intensidade, um maior ritmo", afirmou. "Tudo é parte de um processo que as pessoas não entendem, mas nós que estamos aqui sabemos como fazer as coisas".

gbv/psr/cb

Tags