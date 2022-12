Mais de 500 localidades ucranianas seguem sem eletricidade

Região de Kharkiv é a mais afetada, com 112 cidades isoladas devido à destruição da infraestrutura energética pelos bombardeios russos. As autoridades do país pedem para que a população resista.Mais de 500 localidades ucranianas ainda continuavam sem energia neste domingo (04/12), depois que bombardeios russos nas últimas semanas danificaram severamente a infraestrutura elétrica do país, de acordo com um funcionário do Ministério do Interior ucraniano. "O inimigo continua atacando a infraestrutura essencial do país. Atualmente, 507 cidades em oito regiões do nosso país estão sem fornecimento de energia", disse à televisão ucraniana Yevgeniy Yenin, primeiro vice-ministro do Interior. "A região de Kharkiv é a mais afetada, com 112 cidades isoladas; nas regiões de Donetsk e Kherson mais de 90; na região de Mykolaiv 82; na região de Zaporíjia, 76; na região de Lugansk 43", detalhou. "Aguentem firme" As autoridades ucranianas pediram no sábado à população que "aguente firme", apesar da deterioração das condições de vida. "Temos que aguentar", disse Vitaliy Kim, governador da região de Mykolaiv, no sul do país. Várias vezes ao dia, os ucranianos ficam sem eletricidade e aquecimento, o que é difícil de suportar, já que as temperaturas estão negativas há alguns dias. A perspectiva de novos bombardeios russos contra a rede energética ucraniana aumenta o temor de um inverno particularmente difícil para a população e de uma nova onda de civis que procuram refúgio fora do país. De acordo com o operador de energia ucraniano DTEK, metade da rede energética ucraniana continua danificada. md (EFE, AFP)