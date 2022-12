Justiça do Irã interdita lojas do ex-jogador Ali Daei por apoiar protestos

A justiça do Irã interditou uma joalheria e um restaurante do ex-jogador Ali Daeli, por ter apoiado a convocação de uma greve de três dias lançada pelo movimento de protestos no país.

"Após sua cooperação com grupos contrarrevolucionários que operam na internet para perturbar a paz e o comércio, o restaurante e a joalheria de Ali Daei foram interditados", informou a agência Isna.

Segundo a Isna, Daei tinha apoiado a greve pelo Instagram e fechado suas lojas.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O ídolo do futebol iraniano declarou em novembro que recebeu ameaças por ter apoiado as manifestações desencadeadas pela morte de Mahsa Amini, uma curdo-iraniana de 22 anos que morreu em 16 de setembro, três dias depois de de ter sido presa pela polícia da moral por não respeitar o rígido código de vestimenta imposta pelo regime.

Ali Daei decidiu não viajar ao Catar para acompanhar a Copa do Mundo pela "mortífera repressão" das autoridades do Irã contra os manifestantes".

rkh/sk/hj/jvb/zm/cb

Tags