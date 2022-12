Jornalista preso no Egito desde 2015 é libertado

O jornalista Ismail Alexandrani, especializado em jihadismo e considerado um símbolo da repressão no Egito, foi libertado após passar sete anos atrás das grades, anunciou seu advogado, Jaled Ali.

"Ismail Alexandrani foi libertado", informou em mensagem publicada nas redes sociais Ali, famoso defensor dos direitos humanos e candidato nas últimas eleições presidenciais egípcias.

Alexandrani, um dos poucos especialistas nos movimentos islamistas na península egípcia do Sinai, foi preso em 2015 por "pertencer" ao grupo ilegalizado Irmandade Muçulmana.

Ele também é acusado de ter publicado "segredos militares".

Um tribunal militar condenou Alexandrani em maio de 2018 a dez anos de prisão, mas uma corte de apelação reduziu a pena em outubro para sete anos.

O Egito, o país mais populoso do mundo árabe com 104 milhões de habitantes, conta com mais de 60 mil presos políticos, segundo ONGs.

