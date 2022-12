"Joguem por ele": torcedores pedem que Brasil se classifique em homenagem a Pelé

O pedido se repetia entre os brasileiros que esperavam nesta segunda-feira no norte de Doha o início do jogo entre Brasil e Coreia do Sul: classifiquem-se para as quartas de final em homenagem ao rei Pelé, internado há quase uma semana em São Paulo.

"Acho que a situação do Pelé pode ajudar o Brasil, para que o Brasil se una e jogue por ele. Temos um time muito bom, é o melhor desde 2006, então acho que temos grandes chances de ganhar", disse à AFP Vincent Tomaso, de 40 aos.

Reunidos em um centro de entretenimento a cerca de 16 quilômetros do estádio 974, onde a Seleção enfrenta a Coreia do Sul, centenas de torcedores cobriam o local de verde e amarelo horas antes do jogo decisivo.

Alguns exibiam orgulhosos uma bandeira amarela com a figura de Pelé estampada. A imagem mostrava o Rei em plena juventude e com um largo sorriso.

"O Brasil inteiro está parado em oração pelo Pelé. O Pelé é o nosso maior ídolo, é o maior ídolo do futebol mundial. E a gente espera que em breve ele saia do hospital e venha acompanhar a Copa, que o Brasil, se Deus quiser, vai chegar na final", afirmou Guilerme Fraucage, com um turbante árabe na cabeça e uma bandeira brasileira.

O ex-jogador, de 82 anos, está internado desde o dia 29 de novembro em São Paulo para reavaliar um tratamento contra o câncer de cólon, que foi detectado em setembro do ano passado, segundo o hospital Albert Einstein.

A tensão sobre seu estado de saúde aumentou nos últimos dias, mas a família de Pelé afirmou que ele não corre "risco" e prevê seu retorno para casa assim que melhorar de uma infecção pulmonar, derivada de um contágio de covid-19 que o ex-jogador teve há três semanas.

"Nós brasileiros aqui estamos todos sensibilizados com a situação do Pelé, estamos torcendo muito pela recuperação dele. Hoje inclusive, no jogo, a gente vai fazer uma homenagem para ele, no minuto 10, vamos todos cantar", disse por sua vez Inara Costa, de 51 anos.

Na capital catari, epicentro do primeiro Mundial em um país árabe, não foram poucas as mensagens de apoio ao ídolo brasileiro: desde o técnico da Seleção, Tite, e o astro francês Kylian Mbappé a imagens projetadas nos edifícios desejando uma pronta recuperação, a Copa do Mundo se solidarizou com o Rei do futebol.

Pelé disse nesta segunda-feira que verá o jogo da Seleção do hospital.

"Eu quero inspirar vocês, meus amigos", escreveu em sua conta no Instagram, em uma mensagem dirigida aos jogadores do Brasil.

"Estarei torcendo muito por cada um de vocês. Estamos juntos nessa caminhada. Boa sorte ao nosso Brasil!". concluiu.

