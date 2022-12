Forças israelenses matam um palestino na Cisjordânia

As forças israelenses mataram nesta segunda-feira (5) um palestino durante uma operação do Exército na Cisjordânia ocupada, indicaram fontes oficiais.

"Um cidadão morreu ao ser atingido por tiros no peito no acampamento de refugiados de Dheisheh, em Belém", no sul da Cisjordânia, informou o Ministério da Saúde palestino.

A vítima é Omar Manaa, de 22 anos, indicou o Clube de Prisioneiros palestinos, uma organização civil de defesa dos palestinos detidos em Israel.

Outras 14 pessoas foram presas em batidas noturnas na Cisjordânia, disse a mesma fonte.

Por sua vez, o Exército israelense afirmou que as tropas abriram fogo durante uma operação contra supostos integrantes da Frente Popular de Libertação da Palestina (FPLP).

A FPLP é uma organização marxista de braço armado, considerada "terrorista" por Israel, Estados Unidos e União Europeia (UE).

"Durante a operação, os suspeitos lançaram pedras, bombas incendiárias e artefatos explosivos sobre as forças de ordem, que responderam ao ataque", indicou o Exército de Israel em nota, sem confirmar a morte.

No norte da Cisjordânia, as forças israelenses também prenderam Yahya al-Saadi, "um alto responsável da Jihad Islâmica suspeito de atividades terroristas", afirmou o Exército.

Ao menos 146 palestinos e 26 israelenses morreram desde o início do ano na Cisjordânia, em Israel e Jerusalém em meio às operações de segurança ou a atentados.

Israel ocupa a Cisjordânia e Jerusalém Oriental desde a Guerra dos Seis Dias, em 1967.

Nesta segunda-feira, um enviado das Nações Unidas pela paz no Oriente Médio, Tor Wennesland, alertou que a situação na Cisjordânia "chegou ao ponto de ebulição".

