Espanha luta por vaga nas quartas contra Marrocos, que quer fazer história

A Espanha enfrenta o Marrocos nesta terça-feira às 18h locais em busca de uma vaga nas quartas de final da Copa do Mundo, em uma partida com sabor de vingança para os norte-africanos, que buscam fazer história no Catar.

No último Mundial da Rússia-2018, Marrocos viu a 'Roja' empatar (2-2) no último jogo da fase de grupos, ao qual os marroquinos chegaram já eliminados, e os europeus avançaram à fase seguinte do torneio.

Quatro anos depois, as duas seleções voltam a se enfrentar no Catar, onde os agora mais experientes Bono, Achraf Hakimi, Hakim Ziyech e Youssef En-Nesyri são os pilares dos 'Leões do Atlas'.

Jogadores como o capitão Sergio Busquets, César Azpilicueta e Jordi Alba também disputaram aquela partida pela 'Roja'.

A Espanha tenta se recuperar do susto vivido com a derrota para o Japão por 2 a 1 na última partida da fase de grupos, que por alguns minutos a deixou fora da competição.

"No final do jogo, você tinha a sensação de que não conseguiu ganhar ou empatar o jogo e dependia da Alemanha marcar mais gols (contra a Costa Rica por 4 a 2) naquela partida. Ainda bem que aconteceu. mas já estamos focados no jogo em Marrocos para tentar chegar às quartas de final", disse à AFP o meio-campista Carlos Soler.

"Vamos ver se voltamos ao caminho contra uma seleção muito difícil porque Marrocos é uma equipe muito sólida, forte e com uma mentalidade muito europeia", alertou o presidente da Federação Espanhola de Futebol (RFEF), Luis Rubiales, no sábado.

A Espanha prevê um Marrocos que espere recuado, apoiado no bom desempenho defensivo até o momento, para tentar surpreender na velocidade.

"(Teremos que) tentar jogar uma partida de desgaste, mover a bola rapidamente de um lado para o outro e talvez ser um pouco mais vertical quando possível e tentar ir para as quartas de final", disse Soler.

Contra o Marrocos, Luis Enrique deve voltar a confiar em seu meio de campo, comandado pelo capitão Sergio Busquets, acompanhado pelos jovens Gavi e Pedri.

Na frente, Álvaro Morata, que marcou gols nas três partidas que a Roja já disputou no Mundial do Catar, deve voltar a liderar o ataque.

Morata terá a missão de superar o goleiro Bono, que em três jogos só buscou a bola uma vez no fundo das redes.

A seleção marroquina chega a esta partida depois de se classificar para as oitavas de final como líder do grupo F, onde empatou com a Croácia e venceu por 2 a 0 a Bélgica, que acabou sendo eliminada.

"Depois de 36 anos, entramos para a história", disse Abdessamad Ezzalzouli 'Abde', afirmando que "estes dias estão sendo inesquecíveis e indescritíveis".

O Marrocos havia chegado apenas às oitavas de final na Copa do México-1986, quando perdeu por 1 a 0 para a Alemanha Ocidental com um gol de Lothar Matthaus aos 88 minutos.

Agora eles têm a chance de superar esse recorde se vencerem a Espanha na terça-feira, no estádio Education City, em Doha.

Sólidos na defesa, os 'Leões do Atlas' vão tentar surpreender com velocidade a Roja, que sempre encontra dificuldades diante de equipes fechadas atrás.

"Se dermos 100% somos capazes de grandes coisas", afirmou o técnico marroquino Walid Regragui, após a classificação para as oitavas de final.

O próximo passo para atingir esse objetivo será vencer a Espanha na terça-feira e colocar o Marrocos pela primeira vez nas quartas de final de uma Copa do Mundo.

