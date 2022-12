Diretor do canal britânico Sky News vai deixar o cargo após 17 anos

O diretor do canal de notícias britânico Sky News deixará o cargo depois de comandar a emissora por 17 anos, um período turbulento da história política do Reino Unido e marcado pela revolução digital no jornalismo.

"Ser o chefe da Sky News é um dos trabalhos mais estimulantes do jornalismo", afirmou John Ryley, 60 anos, em um comunicado divulgado na noite de domingo.

"No entanto, depois de quase 40 anos no setor de notícias, 28 deles na Sky, incluindo 17 anos felizes no comando, decidi, a partir do próximo ano, parar e deixar a Sky News para trás", acrescentou.

Ryley iniciou a carreira em 1987 na rádio e televisão pública BBC e trabalhou no canal privado ITN antes de seguir para a Sky em 1995.

Em 2006 ele assumiu a direção da emissora e comandou sua transformação em uma plataforma multimídia.

Quase 10 milhões de britânicos assistem o canal de televisão por mês, mas a o grupo se concentra cada vez mais em aplicativos como o TikTok para atingir uma audiência mais jovem.

Ryley estava no comando da Sky durante o referendo sobre o Brexit e o caos político que a votação provocou, assim como durante a pandemia de covid-19.

