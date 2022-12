Dez personalidades a acompanhar em 2023

Do presidente eleito do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, ao governador da Flórida, o republicano Ron DeSantis, passando pelo prodígio espanhol do tênis Carlos Alcaraz: a seguir 10 personalidades a acompanhar em 2023.

O ex-presidente do Brasil Luiz Inácio Lula da Silva retorna ao poder em 1º janeiro, após o mandato do presidente de extrema-direita Jair Bolsonaro, com a difícil missão de reconciliar uma sociedade extremamente polarizada e atender as expectativas internacionais de atuar para salvar a Amazônia.

Ano crítico para Ron DeSantis, o popular governador da Flórida, reeleito por ampla margem em novembro para comandar o estado do sudeste dos Estados Unidos. DeSantis, 44 anos, deve anunciar a pré-candidatura às primárias do partido para a eleição presidencial de 2024.

Estrela em ascensão do campo conservador, ele enfrentaria o ex-presidente Donald Trump na disputa interna.

A diretora do Fundo Monetário Internacional (FMI) Kristalina Georgieva estará na linha de frente em 2023 para tentar evitar uma crise da dívida em larga escala: a pandemia e o conflito russo-ucraniano enfraqueceram a economia mundial, provocaram a explosão das dívidas dos Estados e alimentaram uma inflação vertiginosa. Entre aumentos das taxas de juros e uma recessão iminente, muitos países vulneráveis correm o risco de entrar em default.

Após sua saída estrondosa da família real com a esposa Meghan em 2020 e uma entrevista que provocou furor em 2021, o príncipe Harry publica em janeiro suas memórias.

O livro, com o título "Spare", pode provocar muito barulho antes da coração de seu pai, Charles, como rei em 6 de maio.

Convocado em novembro para retornar ao comando da Disney, Bob Iger tem dois anos para salvar seu legado e recuperar as perdas provocadas pelas plataformas de streaming, com as quais a gigante americana do entretenimento entrou em uma disputa com a Netflix.

Seu antecessor Bob Chapek recebeu a ira do governador da Flórida, Ron DeSantis, ao criticar a lei "Don't say gay". O texto proíbe a abordagem no Ensino Básico de temas relacionados com a orientação sexual e identidade de gênero. Em represália, DeSantis acabou com o status particular que beneficiava o parque de diversões Disney World na Flórida desde a década de 1960.

Novo fenômeno do tênis, o espanhol Carlos Alcaraz, venceu em 2022 seu primeiro Gran Slam, o Aberto dos Estados Unidos, e se tornou aos 19 anos o número 1 mais jovem da história do ranking ATP, criado em 1973.

Em 2023, Alcaraz tentará confirmar a posição de sucessor de Rafael Nadal, que está perto da aposentadoria.

A venezuelana Yulimar Rojas (27 anos), primeira tricampeã mundial do salto triplo, campeã olímpica em Tóquio-2020 e dona do recorde mundial da prova (15,74 m), tem como desafio quebrar a barreira dos 16 metros. E terá a chance no Mundial de Atletismo de Budapeste-2023.

A atriz interpretará "Barbie" em um filme muito aguardado da cineasta feminista Greta Gerwig. Depois aparecerá ao lado de Brad Pitt em "Babylon", de Damien Chazelle: a estrela australiana Margot Robbie continuará sua ascensão em Hollywood.

Presidente de Taiwan desde 2016, Tsai Ing-wen enfrentará nos próximos meses a crescente pressão da China, que aumentou as incursões no espaço aéreo da ilha, autônoma do continente desde 1949.

O "extraterrestre" Victor Wembanyama provavelmente será em junho o número um do draft da NBA. O prodígio de 2,21 metros de altura, de 18 anos, defende atualmente o Metropolitans 92 de Boulogne-Levallois, equipe da região de Paris que tem as partidas exibidas nos Estados Unidos, algo nunca registrado para um campeonato de fora do país.

