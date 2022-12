Croácia bate Japão nos pênaltis e vai às quartas de final do Mundial

A Croácia, atual vice-campeã mundial, eliminou o Japão nos pênaltis (3-1, após empate em 1 a 1 nos 120 minutos de tempo normal e prorrogação) nesta segunda-feira, em Doha, para se classificar às quartas de final da Copa do Mundo do Catar.

Os japoneses tinham aberto o placar no final do primeiro tempo com Daizen Maeda (43), mas Ivan Perisic empatou (55), antes de o vencedor ser decidido nos pênaltis, numa série em que o goleiro croata Dominik Livakovic brilhou ao defender três cobranças.

hpa/psr/cb

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Tags